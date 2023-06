Visite d'un navire-école de la marine chinoise aux Philippines

Manille, Philippines | AFP | mercredi 13/06/2023 - Un navire-école de la marine chinoise a accosté mercredi aux Philippines, dernière étape d'une tournée régionale, marquant la première visite d'un navire militaire chinois dans l'archipel depuis l'arrivée au pouvoir de Ferdinand Marcos Jr.



Le "Qi Jiguang", long de 165 mètres, et son équipage ont accosté à Manille sous les yeux de la diaspora chinoise, après avoir fait escale au Vietnam, en Thaïlande et au Brunei.



"C'est une visite d'amitié", a déclaré à la presse l'ambassadeur chinois aux Philippines, Huang Xilian.



Ce navire-école chinois, mis en service en 2017, "véhicule le concept de confiance mutuelle au sujet du développement pacifique de la Chine", pouvait-on lire sur un prospectus distribué par l'équipage aux badauds.



Le "Qi Jiguang" est le premier navire de la marine chinoise à accoster aux Philippines depuis l'arrivée à la présidence en juin 2022 de Ferdinand Marcos Jr.



Cette visite intervient une semaine après que M. Marcos a déclaré que les relations sino-philippines "évoluaient". "Nous ne nous sommes pas éloignés de la Chine de quelque manière que ce soit", avait-il insisté.



Pourtant, les relations entre les deux pays ont récemment été entachées par plusieurs incidents en mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique la quasi-totalité, y compris les îles Spratleys, faisant fi d'un jugement international selon lequel ses prétentions n'ont pas de fondement légal.



Le dernier incident en date remonte au mois d'avril, lorsque la Chine a accusé les Philippines d'avoir "délibérément" voulu provoquer un incident dans ces eaux disputées, après une collision évitée de justesse entre deux vaisseaux de garde-côtes de chacun de ces pays.



A l'inverse de son prédécesseur Rodrigo Duterte, qui privilégiait une alliance avec Pékin, le président Ferdinand Marcos Jr. a prôné une approche plus équilibrée vis-à-vis des Etats-Unis et de la Chine, deux puissances rivales.



Sous le mandat de M. Duterte (2016-2022), plusieurs navires de guerre de la marine chinoise ont accosté aux Philippines.