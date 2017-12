Viriamu en famille et en vedette sur Hawaiian Airlines

PAPEETE, le 26 décembre 2017- Superbe promotion pour les Australes dans la dernière revue de bord de la compagnie Hawaiian Airlines, « Hana Hou » (n°6, vol. 20, de décembre 2017-janvier 2018) : Rimatara, Tubuai, et surtout Rurutu sont en effet en vedette sur quatorze pages, avec, cerise sur le gâteau, la couverture du magazine ; on y voit Viriamu Teuruarii rafraîchissant son cheval dans le lagon de Rurutu.



Sur une pleine page, on retrouve Viriamu avec toute sa petite famille, son épouse, la blonde Galloise Elin, et leurs trois enfants, Amaterai, Heimana et Matotea.



Shannon Wianecki, journaliste, et Elyse Butler, photographe, ont consacré leur reportage à trois îles de cet archipel des Tuha’a Pae encore trop peu connu du grand public et qui, grâce à la très large diffusion de la revue « Hana Hou », dispose ainsi d’une exposition maximale. La revue est, en effet, tirée et diffusée dans les avions de Hawaiian Airlines à raison de 115 000 exemplaires par numéro.



La compagnie, quant à elle, dessert plus de vingt destinations, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie (Japon, Corée, etc.) et en Amérique du nord (Canada, Etats-Unis).



Avec plus de 50 appareils, Hawaiian Airlines, qui dessert Tahiti une fois par semaine depuis 1987, a transporté l’année dernière un peu plus de onze millions de passagers et se classe au neuvième rang des compagnies américaines.



Depuis un an environ, il est question que la compagnie hawaiienne reprenne le rythme de deux rotations par semaine sur Tahiti, comme c’était le cas avant 1987. Mais pour l’heure, cette deuxième rotation est un peu l’Arlésienne du ciel polynésien : on en parle régulièrement, mais rien ne vient…