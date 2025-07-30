

Violences filmées : l'affaire renvoyée

Tahiti, le 26 août 2025 – L'homme interpellé mardi après avoir frappé un individu et avoir filmé l'agression, a été présenté en comparution immédiate jeudi. En raison d'un problème de procédure, l'affaire a été renvoyée au 27 octobre. L'auteur des violences a été placé en détention provisoire.



Lundi dernier, la vidéo d'un homme frappant un autre individu à côté d'une école de Papeete est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Interpellé le lendemain, l'auteur des violences, qui s'était donc filmé en train de mettre des coups à la victime, a été présenté en comparution immédiate jeudi.



Ce père de famille de 26 ans jusque-là inconnu de la justice a affirmé qu'il regrettait les faits tout en expliquant qu'il les avait commis car sa femme accusait la victime de l'avoir harcelée. La CPS n'ayant pas encore été mise en cause dans le dossier, l'affaire a été renvoyée au 27 octobre. Dans l'attente de son jugement, il a été placé en détention provisoire.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 28 Août 2025 à 19:31




