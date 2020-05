Vingt recettes pour cuisiner l’avocat autrement

TAHITI, le 26 mai 2020 -Dans la lignée du premier ouvrage paru en 2017 et intitulé Vegan à Tahiti, 25 recettes faciles (lire aussi cet article ), Anaïs Bergeretti propose avocat, 20 recettes végétales pour cuisiner l’avocat différemment."Mon but à travers cet ouvrage est de montrer qu'il est possible de cuisiner l'avocat sous diverses formes pour varier les plaisirs et ainsi éviter le gaspillage en pleine saison de production."Les recettes, végétales et sans gluten, sont variées : apéritifs, entrées, plats, desserts. Elles sont aussi surprenantes. Avez-vous déjà goûté du pain plat, des truffes ou bien encore de la pâte à tartiner à l’avocat ? Les recettes sont simples, à la portée de tous. Elles sont rapides et savoureuses. Elles peuvent donc s’inviter au quotidien, sur la table familiale.Anaïs Bergeretti, cuisinière, auteure et photographe culinaire, s’intéresse à la cuisine végétale et tropicale. Elle se dit "flexitarienne", c’est-à-dire que son alimentation est basée à 80% sur le végétale. Elle consomme et encourage la consommation de produits locaux, biologiques et peu transformés. Ses recettes en témoignent.En 2017, elle a créé le site Cuisine Végétale & Tropicale via lequel elle partage ses connaissances et ses valeurs en lien avec une alimentation "saine et durable", qu’elle dit "bénéfique à la santé et à l’environnement".Sur son site, elle propose des formations en ligne, présente ses ouvrages ainsi que des recettes. Vous y découvrirez par exemple comment cuisiner le haricot ailé, le liseron d’eau ou bien encore la fleur de bananier.Car crue ou cuite, la fleur de bananier se consomme. "Voilà une bonne nouvelle pour quiconque possède un jardin sous les tropiques ! ", écrit Anaïs Bergeretti qui, en période de confinement a rappelé "qu’il est plus que jamais intéressant de savoir cuisiner tout ce que nous avons dans nos jardins".Sur le site, vous pourrez également apprendre à faire la différence entre les variétés de patates douces. Ce qui permet ensuite de mieux les choisir en fonction de ses recettes car certaines sont plus sucrées que d’autres, plus farineuses, sèches….Pour qui souhaite "végétaliser" son alimentation, Anaïs Bergeretti divulgue de précieuses informations.