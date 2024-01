Vigilance orange pour fortes pluies aux îles de la Société

Tahiti le 3 janvier 2024 – Météo-France place ce mercredi l'archipel des îles de la Société en vigilance orange pour risque de fortes pluies. Un temps instable pouvant occasionner de forts cumuls de précipitation qui devrait durer jusqu'à vendredi soir.



Météo-France vient de placer, ce mercredi, les îles Sous-le-vent puis les îles de Tahiti et Moorea, en fin d'après-midi, en vigilance orange pour risque de fortes pluies. Le temps instable devrait occasionner de forts cumuls de précipitation. Un mauvais temps qui devrait persister jusqu'à vendredi soir, alternant entre des périodes d'accalmie et des épisodes pluvieux, parfois orageux avec de fortes intensités.



Le haut-commissariat invite les populations de la zone à faire preuve de prudence et respecter strictement les consignes de sécurité suivantes : limiter ses déplacements, se mettre à l'abri et mettre en garde les personnes fragiles (enfants, personnes âgées)

ne pas s'engager sur les routes ou chemins inondés à pied ou en véhicule.

ne pas s'approcher des rivières en crue, ni des caniveaux situés le long des routes, qui peuvent se transformer en torrent.

éviter les sorties (randonnées et autres activités de loisirs) sur les hauteurs ainsi qu'en mer.

suivre régulièrement les bulletins émis par Météo France.

composer, en cas d'urgence, le 18 à terre ou le 16 en mer.

Rédigé par Wendy Cowan le Mercredi 3 Janvier 2024 à 17:40 | Lu 971 fois