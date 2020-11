Vigilance orange pluies et orages sur Tahiti et Moorea

Tahiti, le 25 novembre 2020 - Météo France a placé les îles du Vent en vigilance orange pour fortes pluies et orages ce mercredi. Un regain des cumuls de précipitations est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi matin.



De fortes précipitations se sont abattues mercredi sur l'île de Tahiti et Moorea. Météo France a placé les îles du Vent en vigilance orange pour pluies et orages. Selon les prévisions de la station météo, le temps restera encore relativement maussade jeudi. Et un regain d'activité est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi, voire vendredi matin avec à nouveau des averses et grains assez marqués. L'après-midi devrait voir le retour de timides éclaircies.