

Vigilance orange : foyers inondés et coupures d’eau

Tahiti, le 12 mai 2026 - Plusieurs familles de la Presqu’île ont subi de plein fouet les intempéries ce mardi, comme à Vairao et Afaahiti. Les services communaux et territoriaux se sont mobilisés pour évacuer les caniveaux saturés en eau et végétaux. À Papeari, c’est une coupure d’eau générale qui a impacté la population : environ 15 000 bouteilles ont été distribuées par la municipalité en attendant la fin des travaux sur le réseau hydraulique. Météo-France évoque “un épisode pluvieux remarquable” avec plusieurs records battus à Tahiti et aux îles Sous-le-Vent. Une accalmie progressive se profile dans les prochains jours.





Après plusieurs jours d’intempéries, le maintien de la vigilance orange pour fortes pluies sur les îles du Vent ne laissait rien présager de bon ce mardi. Tahiti s’est réveillée sous des trombes d’eau, mobilisant les services communaux et territoriaux d’un bout à l’autre de l’île. À Mahina, deux éboulements ont perturbé la circulation du côté de Mahinarama. À Papeno’o, où la circulation avait été rétablie dans la soirée de lundi à proximité du Trou du souffleur, un nouvel éboulement a nécessité l’évacuation de deux maisons au PK 18,400.



​“À chaque fois, ça bouche et ça déborde”

À Vairao, au PK 9, un ponceau obstrué par des déchets végétaux a provoqué un débordement, inondant au moins une maison et en menaçant plusieurs autres. “Il pleut énormément et à chaque fois, ça bouche et ça déborde ! Pour l’instant, je n’ai qu’un peu d’eau dans ma maison, mais si on n’arrive pas évacuer l’eau du caniveau, ça va continuer à monter. Les pompiers sont venus m’aider à mettre mes appareils ménagers en hauteur”, confie Camélia, dont le frère n’a pas hésité à se jeter à l’eau pour trouver une solution. À Taiarapu-Ouest toujours, le passage à gué de la rivière du PK 0 de Teahupo’o était infranchissable, même en 4x4.



Plusieurs zones inondées ont également été recensées à Taiarapu-Est. À Afaahiti, au PK 3, des maisons se sont retrouvées sous l’eau. Chez Ruben, côté montagne, aucune pièce n’a été épargnée. “On s’attendait à être inondé dans la soirée, mais ça nous est finalement tombé dessus ce matin. On a eu de l’eau jusqu’aux genoux. Toute cette eau qui descend du plateau, plus les problèmes d’évacuation, on se retrouve dans un entonnoir. On attend des travaux depuis des années”, déplore-t-il.



Côté mer, même constat chez sa cousine, Terevaura, rentrée en catastrophe de son travail pour constater les dégâts. “C’est la deuxième fois cette année. On est en contre-bas de la route, donc on ramasse toute l’eau. Mon chéri a mis en hauteur ce qu’il pouvait, mais une partie du mobilier, des matelas et du linge est foutue. Il est parti en voiture mettre nos trois enfants à l’abri. On n’a pas le choix : il faut attendre que ça baisse pour tout renettoyer, encore !”, désespère la mère de famille, qui était en quête d’une solution de relogement temporaire pour la nuit.







Casses hydrauliques

Paradoxalement, les fortes pluies sont souvent associées à des coupures d’eau comme à Afaahiti et Pueu, du PK 2,600 au PK 13,200, suite à un éboulement survenu sur la route du captage de Tehoro. Des travaux ont été engagés dans la matinée pour dégager la voie ; ils doivent se poursuivre pour réparer les canalisations qui ont cédé dans la rivière.



À Papeari, l’ampleur exceptionnelle de la situation a nécessité l’activation de la cellule de crise dès lundi soir : une casse sur le réseau hydraulique est à l’origine d’une coupure d’eau générale sur l’ensemble de la commune associée. “Avec la crue, ça complique l’intervention dans la vallée de Vaite. On a bloqué le passage de l’eau pour éviter d’accumuler de la boue dans le réseau et une équipe est mobilisée pour anticiper la réparation”, explique le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, qui a opté pour une alternative. “En attendant le retour de l’eau au robinet, on est en train de livrer des bouteilles d’eau potable dans les foyers. On a commandé plus de 2 000 packs Vaimato pour servir tout le monde”. Un retour à la normale était espéré en fin de journée.



Côté ciel, même si des averses sont encore possibles localement, une amélioration progressive des conditions est attendue dans les prochains jours.



​Des précipitations records Sols gorgés d’eau, catastrophes qui n’en finissent plus... Ce n’est pas qu’une impression : les fortes pluies de ces derniers jours ont été particulièrement exceptionnelles. Météo-France en Polynésie souligne “un épisode pluvieux remarquable” avec “plusieurs records mensuels battus” entre le 10 et le 11 mai. À Tahiti, les cumuls les plus marquants ont été enregistrés à la Presqu’île : à Afaahiti (195 mm), mais aussi à Vairao (237 mm) où il n’avait pas autant plu en 24 heures un mois de mai depuis 1969, soit 57 ans. “Ce type de valeur reste très rare à l’échelle des observations climatologiques locales”, précise Météo-France. Aux îles Sous-le-Vent, les plus importants cumuls ont été enregistrés à Huahine (244 mm), où le précédent record était de 108 mm le 2 mai 2013.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 12 Mai 2026 à 17:13 | Lu 305 fois



