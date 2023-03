Vigilance jaune sur la Société, les Tuamotu et les Australes

Tahiti, le 6 mars 2023 – Météo France a placé la Société et les Tuamotu Sud et Ouest en vigilance jaune pour fortes pluies. Les Australes Centre et Rapa sont quant à eux en vigilance jaune pour vents violents et forte houle.



Le mauvais temps s'est installé sur plusieurs régions de la Polynésie. Météo France a placé, lundi matin, les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent ainsi que les Tuamotu Sud et Ouest en vigilance jaune pour fortes pluies. Vigilance jaune également sur la région des Australes Centre et à Rapa, mais pour vents violents ainsi que forte houle. "Cette forte houle provoquera une élévation importante du niveau de la mer dans les lagons exposés et de forts courants aux abords des passes", précise Météo France. La prudence est donc de mise.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 6 Mars 2023 à 10:04