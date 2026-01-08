Vigilance face aux maladies gastro-intestinales

Les infections respiratoires reculent, les gastro-entérites progressent. D’après le dernier Bulletin de surveillance sanitaire (semaine 4), la situation épidémiologique évolue différemment selon les pathologies indiquent les données de la semaine du 19 janvier au 25. Les infections respiratoires aiguës (IRA) poursuivent leur baisse avec une vague de grippe considérée comme terminée. Tandis que les gastro-entérites aiguës (GEA) montrent une nette tendance à la hausse avec des consultations en net augmentation. Le réseau Sentinelle signale une tendance à la hausse, pendant que les laboratoires confirment la circulation de virus digestifs comme le norovirus et le rotavirus. Des cas d’infections bactériennes (Salmonella, Campylobacter) ont également été rapportés.



Les autorités sanitaires rappellent l’importance des mesures d’hygiène : lavage régulier des mains, attention portée à la conservation des aliments et vigilance en cas de symptômes digestifs ou respiratoires.

