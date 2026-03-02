

Vietnam: les prix des carburants s'envolent en une nuit

Hanoï, Vietnam | AFP | vendredi 19/03/2026 - Les prix des carburants se sont envolés vendredi au Vietnam, après l'annonce d'une hausse dans la nuit par le gouvernement, qui a demandé à plusieurs pays davantage de livraisons, craignant des pénuries liées à la guerre au Moyen-Orient.



Peu avant minuit jeudi, le gouvernement vietnamien a annoncé une augmentation du prix de l'essence sans plomb 95 de 20% par rapport au week-end, le litre grimpant à 30.690 dongs (1,01 euro), tandis que le prix du litre de gazole a bondi de près de 34% à 33.420 dongs (1,10 euro).



Le sans plomb 95 et le gazole ont désormais respectivement augmenté de plus de 50% et 70% dans le pays, depuis le début du conflit fin février entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran.



Le gouvernement vietnamien a indiqué que le Premier ministre avait eu des entretiens téléphoniques pour demander des livraisons de carburant à plusieurs pays, dont le Qatar, le Koweït, l'Algérie et le Japon.



L'autorité de l'aviation civile a évoqué une possible réduction du nombre de vols intérieurs en raison de pénuries.



Mais des responsables cités par les médias d'Etat ont affirmé que le Vietnam disposait de suffisamment de pétrole et de gaz pour la consommation intérieure jusqu'à fin avril.



"La circulation semble plus fluide que d'habitude, car beaucoup de gens ne peuvent pas suivre financièrement avec cette hausse continue du prix de l'essence", a témoigné Minh Anh, une employée de bureau de la capitale, Hanoï.



"Les petites gens comme moi sont les victimes de cette crise", a-t-elle ajouté après avoir pris le train pour se rendre au travail.



Les pays d'Asie du Sud-Est subissent de plein fouet les difficultés d'approvisionnement provoquées par la guerre au Moyen-Orient.



Le Laos a ordonné jeudi à toutes les écoles de réduire leur semaine à trois jours à partir de lundi, alors que les pénuries de carburant et la hausse des prix perturbent les transports et la vie quotidienne dans ce pays enclavé.



En Birmanie, les prix à la pompe se sont envolés d'environ 30% entre jeudi et vendredi.



Des journalistes de l'AFP ont observé de longues files de véhicules dans une station-service près de Mandalay, la deuxième ville du pays.



Les prix du carburant ont également augmenté cette semaine en Thaïlande, dans des proportions plus mesurées.

le Vendredi 20 Mars 2026 à 04:22 | Lu 102 fois





