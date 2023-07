Vietnam: après la Chine, le cyclone Talim a perdu en vitesse, aucun mort

Hanoï, Vietnam | AFP | mardi 17/07/2023 - Après la Chine, le cyclone Talim a atteint le Vietnam mardi, avec une intensité moindre que crainte, aucun décès n'ayant été recensé par les autorités des deux pays où des dizaines de milliers de personnes avaient été évacuées.



Avec des vents dépassant les 136 km/heure, le cyclone a touché terre lundi soir vers 22h20 (14h20 GMT) dans la province chinoise de Guangdong (sud-est), où 230.000 personnes avaient été évacuées.



Lorsqu'il a atteint les côtes du nord du Vietnam, Talim a perdu de la vitesse, au point d'être retrogradé en tempête tropicale.



Le bureau météorologique vietnamien a enregistré mardi des rafales "d'une force maximale d'environ 60 km/heure" sur la petite île de Bach Long Vi, à l'est de la capitale Hanoï.



Les autorités avaient procédé lundi à l'évacuation de 30.000 personnes dans les provinces de Quang Ninh et de Haiphong.



"Les activités sont retournées à la normale" dans la ville portuaire de Haiphong, où l'ordre d'évacuer a été levé, a écrit le journal d'Etat Than Nien.



Mais le deuxième plus grand aéroport du Vietnam, à Hanoï, restait fermé mardi, avec des conséquences pour des centaines de vols selon des médias locaux.



Les autorités vietnamiennes ont averti des risques de fortes précipitations, d'inondations et de glissements de terrain dans les provinces septentrionales sur la trajectoire de la tempête.



Dans la province chinoise de Guangxi, où des vents violents et des pluies torrentielles sont attendues jusqu'à mercredi, les autorités ont fermé les écoles et suspendu des dizaines de trains.



Neuf personnes ont été blessées à Hong Kong pendant le bref passage de la tempête, selon l'organisme en charge des hôpitaux, tandis qu'environ 112 personnes ont trouvé refuge dans des abris temporaires.



Les services de ferry ont repris lundi après-midi et la bourse a rouvert mardi, mais les plages de la ville portaient des drapeaux rouges pour dissuader les nageurs, en raison des énormes vagues qui s'abattaient sur le littoral.



Le Laos s'attendait également à de fortes pluies et à des vents violents tout au long de la journée de mardi, alors que Talim se déplaçait vers l'ouest, a rapporté l'agence chinoise Xinhua.