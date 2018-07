Vers une modernisation de l’Administration et du numérique ?

PAPEETE, le 24 juillet 2018 - La ministre de la Modernisation de l’administration, en charge de l’énergie et du numérique, Tea Frogier, a réuni l’ensemble des services administratifs placés sous sa tutelle, afin de leur présenter les orientations générales et opérationnelles à inscrire dans la politique en matière de modernisation de l’administration, du numérique et de l’énergie, qu’elle compte mener.



Afin de tendre vers la modernisation, la stratégie ainsi fixée a pour orientations principales, d’offrir un service public bienveillant, qu’il soit physique ou digital, d’accompagner la croissance économique du Pays et de garantir la performance de la gouvernance institutionnelle. A la lumière de ces orientations, les chefs de service en question devront élaborer des plans d’actions, visant à développer une organisation optimale et de qualité du service public, à disposer d’une ressource humaine compétente et à mettre en place un environnement numérique performant et sécurisé.



Par ailleurs, la ministre Tea Frogier prévoit des réunions régulières afin d’apprécier l’avancée des chantiers et la cohérence des actions.