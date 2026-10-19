

Vers une hausse du budget d’Etat pour les étudiants

Tahiti le 20 octobre 2026. Dans un contexte marqué par les récentes mobilisations étudiantes, le député Moerani Frébault vient de faire adopter, ce lundi soir en commission des finances, trois des quatre amendements qu’il défendait en faveur des étudiants polynésiens dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027.



Ces trois amendements représentent près de 528 millions de francs supplémentaires. Près de 360 millions de francs ont été validés pour engager la construction de nouveaux logements étudiants sur le campus de l’Université de la Polynésie française, avec une attention particulière portée aux jeunes des îles, de la Presqu’île et aux étudiants disposant des ressources les plus modestes.

96 millions de francs pour préserver les repas universitaires à 120 francs, tout en maintenant leur nombre et leur qualité dans un contexte de vie chère ;

Enfin, 72 millions de francs pour renforcer l’accompagnement des étudiants en situation de handicap, notamment grâce à des supports pédagogiques accessibles, du matériel adapté et des aménagements répondant à leurs besoins.

Un quatrième amendement, prévoyant 108 millions de francs pour développer des formations adaptées aux besoins des archipels dans les domaines de l’eau, de l’énergie, du numérique et de la gestion des services publics, a été rejeté à une voix près. Le député entend toutefois le défendre de nouveau lors de l’examen du texte dans l’hémicycle.

L’adoption de ces trois amendements en commission est une première étape importante. Ils devront ensuite être défendus en séance publique afin de pouvoir être inscrits dans le budget de la Nation pour 2027.



le Mardi 20 Octobre 2026 à 16:39 | Lu 203 fois



