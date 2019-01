Vers une formation complète de pilote professionnel au fenua

"Le contexte de hausse très importante du trafic aérien mondial implique une croissance des ventes d’appareils de toutes catégories, qui eux-mêmes requièrent du personnel qualifié, notamment des pilotes de ligne. L’évolution régulière des appareils, pour des raisons économiques, de sécurité et de fiabilité, nécessite également des formations récurrentes, explique Stéphane Chantre, P-dg et fondateur de C3P. Le lien intermédiaire entre brevet de pilote privé initial et un premier emploi en tant que pilote professionnel était jusqu’à aujourd’hui systématiquement délocalisé faute d’école professionnelle en Polynésie française. Grâce à cette opération et à l’acquisition de nouveaux matériels, nous pourrons dorénavant proposer l’ensemble de la formation de pilote professionnel selon tous les standards européens requis."



"Le projet de Stéphane Chantre d’offrir la possibilité aux jeunes Polynésiens de se former au métier de pilote professionnel tout en restant en Polynésie française nous a particulièrement séduit", se réjouit Gaspard Toscan du Plantier, Directeur général de la Sofidep. Il ajoute : "Accompagner ce projet, c’est permettre à la Polynésie française et plus généralement au Pacifique, de se doter d’un pôle de formation européen de référence dans un secteur très important pour notre économie insulaire, tout en anticipant une pénurie de personnels qualifiés et nécessaires pour répondre au développement de l’activité aéronautique polynésienne, mais aussi régionale et mondiale."