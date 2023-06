Vers une coopération culturelle entre le Pays et l'Australie

Tahiti, le 14 juin 2023 - Une rencontre entre la vice-présidente du Pays, Éliane Tevahitua, et la consule générale d'Australie, Susan Coles, s'est déroulée ce lundi. Lors de cet entretien, de nombreux axes de coopération entre les deux parties ont été évoqués, notamment dans le domaine culturel.



La vice-présidente du Pays, Éliane Tevahitua, a rencontré ce lundi la consule générale d'Australie, Susan Coles. Lors de cet entretien, plusieurs sujets et axes de coopération entre la Polynésie et l'Australie ont été abordés, notamment dans les secteurs de la culture, dans l'enseignement et dans les droits des minorités.



Concernant le domaine culturel, qui a été l'un des principaux thèmes de cette réunion, de nombreux points ont été évoqués comme le projet de restitution à la Polynésie des archives de William Henry, détenues en Australie. Pour rappel, il est l'un des premiers missionnaires de la London Missionary Society à avoir séjourné au fenua, au cours du XIXe siècle. Un prêt de l'exposition itinérante australienne de masques et d'art aborigène au musée de Tahiti et des îles a également été discuté, tout comme un partenariat de formation aux techniques muséales (muséographie, techniques de conservation et de restauration...).

Point sur l'éducation Cette rencontre a également été l'occasion d'aborder les potentiels partenariats universitaires. À noter qu'une table ronde sur l'éducation afin de faciliter les inscriptions d'étudiants polynésiens dans les universités australiennes sera très bientôt organisée. Le Pays a, lui, évoqué la possibilité de mettre en place au fenua, un baccalauréat franco-australien, à l'instar de ce qui se fait déjà en Nouvelle-Calédonie.



Par ailleurs, l'Australie a confirmé l'organisation de la COP31 en 2026 (Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques). Cet événement sera organisé en étroite collaboration avec les pays membres du Forum des îles du Pacifique, dont la Polynésie fait partie.

Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 14 Juin 2023