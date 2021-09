Vers un futur sans moustiques

Des millions de moustiques mâles par semaine



Si l'ILM développe ce procédé, c'est qu'il y a plusieurs dizaines d'années, les scientifiques ont découvert que la bactérie Wolbachia avait la capacité d'interférer avec la reproduction de leur hôte. Cette bactérie symbolique est associée à près de 60% des espèces d'insectes connues, dont des moustiques. “Nous avons mis en application cette formidable propriété de la bactérie à des fins de lutte et de contrôle”. Pour rappel, ce sont uniquement les moustiques femelles qui piquent, quelle que soit l'espèce. “La seule chose que les mâles vont faire, c'est chercher un partenaire femelle et s'accoupler avec durant leur courte vie de quelques jours. Le résultat de cet accouplement, c'est une stérilisation des femelles”. La population ainsi traitée n'est plus capable de se renouveler et s'effondre naturellement sans l'utilisation d'un traitement chimique. Depuis 2015, l'hôtel The Brando n'utilise plus de produits chimiques pour combattre les moustiques.



Actuellement, l'équipe du laboratoire entomologique est composée d'une quinzaine de personnes amenée à se renforcer avec l'arrivée d'une production à grande échelle sur pas moins de 600 m2. “Jusqu'à maintenant, on devait produire de l'ordre de quelques dizaines de milliers de moustiques mâles par semaine artisanalement pour les besoins du Brando. Dans l'objectif de s'attaquer à des îles entières, on sera bientôt dotés d'une usine qui va nous permettre de passer à plusieurs millions de mâles produits par semaine”.



Une industrie naissante…



Hervé Bossin précise que les technologies acquises peuvent être mises en application dès maintenant. “Ce n'est plus une technologie du futur. Elle est opérationnelle et on a démontré qu'on pouvait produire des moustiques en grande quantité, les conditionner pour le transport par avion, et une fois qu'ils sont arrivés sur site, les lâcher. Au bout de quelques mois, la nuisance disparait”. Une industrie naissante se développe. Un appareil automatique pour le tri entre les mâles et les femelles et deux autres pour le comptage à haut débit des larves et des nymphes : le laboratoire se dote d'outils à la pointe de la technologie. À Tahiti, cette montée en capacité va permettre le recrutement de personnel, “notamment des jeunes diplômés locaux. C'est un vrai moteur de dynamisme et d'innovation”. Le nouveau laboratoire de Paea aura à cœur de développer les coopérations avec les autres territoires d'Outre-mer et du Pacifique. “À terme, ce centre va devenir aussi un hub de formation régional”.



Le Dr. Besson et son équipe ont fourni des moustiques au Brando pour éviter les piqures. Mais le directeur du laboratoire ajoute qu'il existe également une réponse à apporter pour “la demande publique en termes de lutte contre la transmission des maladies”. Ces espèces de moustiques transmettent des maladies, notamment la dengue, le zika, le chikungunya ou encore la filariose lymphatique. “Il y a le côté santé publique, le tourisme et le bien-être des personnes qui sont en jeux”.