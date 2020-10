Vers un consulat général d'Australie à Tahiti

Aujourd’hui encore, c’est le consulat général d’Australie de Nouméa qui est compétent pour la Polynésie française. Mais cela pourrait changer dès l’année prochaine. Comme le rapporte jeudi nos confrères de Radio New Zealand , l’ouverture d’une mission diplomatique de l’Australie en Polynésie française a été évoquée par le ministre français des Outre-mer et Maryse Payne, la ministre australienne des affaires étrangères. Tous deux se sont entretenus en conférence vidéo jeudi alors que Sébastien Lecornu est actuellement à Nouméa.Lecornu et Payne ont convenu de poursuivre ce dialogue à Tahiti, en mars prochain à l’occasion de la visite officielle du president Macron en Polynésie française. Visite à l’occasion de laquelle le chef de l’Etat souhaite organiser sur place un sommet des dirigeants du Pacifique.Des démarches sont entreprises par l’Australie pour l’ouverture d’un consulat à Tahiti depuis déjà plusieurs années, alors que le pays-continent austral travaille depuis 2016 au projet de construire des missions diplomatiques dans tous les pays membres du Forum du Pacifique Sud. Cinq en sont pour l’instant dépourvus : Cook, Niue, les Îles Marshall, Palau et la Polynésie française.