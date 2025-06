Vérification de l'âge: Youporn et Pornhub réactivés en France par leur propriétaire

Paris, France | AFP | vendredi 19/06/2025 - Les sites Youporn, Pornhub et Redtube ont été réactivés en France par leur propriétaire, après la suspension par la justice française de l'arrêté imposant aux plateformes pornographiques situées dans l'Union européenne de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, a constaté vendredi l'AFP.



La décision du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu lundi l'arrêté dans l'attente de voir s'il était compatible avec le droit européen, "offre l'occasion de reconsidérer des approches plus efficaces", explique un message sur la page d'accueil des trois sites, qui appartiennent à l'entreprise Aylo.



Le gouvernement français a pour sa part annoncé son souhait de se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat.



Hébergé à Chypre, Aylo avait rendu ses sites inaccessibles début juin pour protester contre la loi française de 2024 qui oblige les éditeurs de sites X à mettre en place un système d'identification empêchant les mineurs d'y accéder, sous peine de sanctions du gendarme du numérique et de l'audiovisuel, l'Arcom, pouvant aller jusqu'au blocage.



Selon la législation française, ils doivent exiger l'envoi d'une photo ou d'un document d'identité par exemple, en proposant au moins une méthode respectant le principe de double anonymat qui permet de prouver sa majorité sans divulguer son identité.



Aylo, qui revendique sept millions de visiteurs quotidiens en France sur ses différentes plateformes, défend de son côté une vérification de l'âge au niveau des appareils et de leur système d'exploitation.

