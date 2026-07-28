

Vénus quitte la Ligue des champions avec les honneurs

Tahiti, le 16 août 2026 - Déjà éliminés avant leur dernier match, les joueurs de l’AS Vénus ont terminé leur campagne de Ligue des champions de l’OFC par une courte défaite contre le favoris de la compétition Auckland. L’équipe tahitienne repart donc bredouille des Fidji avec trois revers en autant de rencontres, mais peut se satisfaire des performances de ses jeunes éléments.



L’AS Vénus a “tout donné", mais face à l’ogre néo-zélandais d’Auckland, cela n’a pas suffi. Battus respectivement par Tiga Sport (0-1) et Central Coast (0-3) et donc déjà éliminés de la Ligue des champions, les hommes de Vateanui Tehau avaient à cœur de repartir des Fidji sur une bonne note.



Le match a parfaitement débuté pour la formation polynésienne qui a ouvert le score dès la sixième minute à la suite d’une passe en profondeur millimétrée du capitaine Roonui Tehau vers Moeava Kaiha. L'attaquant a pris de vitesse la défense d'Auckland City avant de conclure tranquillement.



Le club de Mahina a même doublé la mise vingt minutes plus tard grâce à un débordement de Germain Haewegen conclu par Mathis Lacan. “On aurait pu être menés 4 à 0 à la mi-temps”, résume l’entraîneur tchèque, Rudy Mozr.



Vateanui Tehau : “Je suis fier de l’équipe et de nos jeunes joueurs” Mais l’équipe d’Auckland, invaincue en Ligue des champions de l’OFC depuis 2019, a réduit son déficit avec une frappe puissante signée de l’homme du match, Michal Doudera, avant d’égaliser par l’intermédiaire de Christian Gray sur corner.



Cependant, une erreur défensive fructifiée par Haewegen a permis à l’AS Vénus de reprendre l'avantage dans le dernier quart d’heure du match (3-2, 77e). C’est d’ailleurs la première fois depuis 2013 qu’Auckland concède trois réalisations dans une rencontre de LDC. La dernière équipe à avoir réalisé cette prouesse était… L’AS Dragon.



Une joie de courte durée puisque les champions ont fait preuve de caractère en égalisant à la 84e minute avant d'annihiler les efforts tahitiens dans le temps additionnel (3-4). “Bien sûr qu’on voulait bien finir comme nous étions déjà éliminés (...) C’est peut-être pour cela qu’on a aussi bien joué. Je suis fier de l’équipe et de nos jeunes joueurs qui ont eu l’occasion de rentrer et de participer à la Ligue des champions”, conclut le tacticien polynésien Vateanui Tehau.



Une troisième défaite en autant de sorties pour l’AS Vénus avant de reprendre la saison de Ligue 1 tandis que plusieurs joueurs ayant pris part à la campagne océanienne seront attendus sur les bancs de Tahiti United pour la reprise de l’OFC Pro League.



AS Vénus : 3 (Moeava KAIHA 6′, Mathis LACAN 26′, Germain HAEWEGENE 77′)



Auckland City FC : 4 (Michal DOUDERA 45+4′, Christian GRAY 54′, Ryan WATSON 84′, Matt ELLIS 90+1′)



Classement Poule A

1er Auckland (9 points)

2e Central Coast (6 point).

3eTiga Sport (3 points)

4e AS Vénus (0 point)



Poule B

1er Galaxy FC (9 points)

2e Rewa FC (6 point)

3e Lae city FC (3 points)

4e Tupapa Maraerenga (0 point)



Demi-finales



Auckland vs Rewa FC



Galaxy FC vs Central Coast



Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 16 Août 2026 à 08:00 | Lu 162 fois



