Vénus arrache la victoire face à Pirae, Dragon assure l'essentiel face à Central

Tahiti, le 20 novembre 2022 - Grâce à un but de Teaonui Tehau en fin de match, Vénus a arraché, dimanche, la victoire face à son rival Pirae (1-0). Ce quatrième succès permet au club de Mahina de rester coleader de la Ligue 1 avec Dragon qui a dû s'employer pour venir à bout de Central (3-2). Tefana de son côté s'est contenté des deux points du nul face à Temanava (1-1) mais reste au contact de Dragon et de Vénus au classement.



C'est une journée, ou plutôt un après-midi marathon, qu'a organisé, dimanche, la fédération tahitienne de football avec pas moins de cinq rencontres de Ligue 1 qui ont été jouées entre le centre technique et le stade Pater, pour le compte de la 5e journée. Dans ce gros programme était prévu notamment un Vénus-Pirae. Un “classico” initialement programmé vendredi à Mahina mais qui n'a pas pu se tenir en raison des fortes pluies. Bleu et orange se sont donc retrouvés, dimanche en fin d'après-midi au stade Pater pour une explication au sommet. Affrontement qui a tourné en faveur des hommes de Vatea Tehau, nouvel entraineur de Vénus, grâce à un but en toute fin de rencontre de l'inévitable Filou.



Une mi-temps partout entre Vénus et Pirae



Et ce classico du foot tahitien a tenu ses promesses avec de l'engagement et de grosses opportunités pour Vénus comme pour Pirae. Pour résumer brièvement la partie, chaque formation à une mi-temps pour elle. La première a nettement tourné à l'avantage des joueurs de Mahina qui ont littéralement étouffé leurs rivaux orange. Dépassé au milieu de terrain par le trio Yann Pennequin Lebras-Mana Teniau-Pothin Poma, les triples champions en titre ont subi les assauts bleus. Sur son côté gauche, Thibault Pito a été régulièrement pris de vitesse par Teaonui Tehau et Tevaiarii Kaiha. Mais heureusement pour Pirae, Vénus a manqué de réussite devant la cage gardée par François Décoret. Et malgré une domination écrasante, les bleus de Mahina concédaient le nul à la pause.



Reste que visiblement, à la mi-temps, Heimanu Teuira a trouvé les mots justes pour relancer son équipe. Plus conquérant dans l'entrejeu, les joueurs de Pirae allaient se créer deux grosses situations dans les premières minutes de la seconde période. Sur un centre de Thibault Pito, Sandro plaçait sa tête et obligeait Teave Teamotuaitau à sortir une grosse parade (50e). Puis dans la foulée le même Tau, lancé cette fois-ci dans la profondeur par Teihotu Gitton, s'est une nouvelle fois heurté au portier bleu (53e). Vénus a beaucoup subi ensuite, mais sans rompre. Puis les débats se sont équilibrés une fois l'heure de jeu passée. Et le match nul aurait alors été, somme toute, logique.



Mais c'était sans compter sur l'inévitable et infatigable Teaonui Tehau. À la 88e minute, après un beau débordement de Manuarii Shan côté gauche, Filou est venu placer une tête salvatrice pour offrir la victoire à son club de Vénus. Un quatrième succès en autant de rencontre pour le club de Mahina qui reste coleader de la Ligue 1. Pirae de son côté a concédé sa première défaite de la saison et pointe désormais à cinq points de son rival, Mahina, au classement.

Un Dragon poussif s'impose face à Central Et si Vénus a arraché son succès dans les ultimes instants, il en a été de même pour Dragon. Le club de Titioro était opposé à Central au centre technique de la FTF. Avec un Roonui Tinirauarii absent dimanche, Raimana Li Fung Kuee et ses partenaires de Dragon ont eu du mal à développer leur jeu face à une solide formation rouge et noir. Mais c'était sans compter sur le petit facteur chance, car après une touche mal renvoyée par la défense de Central, François Mu devait ouvrir le score (1-0, 4e). Puis après le quart d'heure de jeu, le même Mu a profité d'un cafouillage dans la surface de réparation pour faire le break pour Dragon (2-0, 20e).



Sans être géniaux, les joueurs de Titioro menaient donc au score à la pause. Mais en deuxième période, Central allait insister et réduire logiquement la marque après l'heure de jeu sur un coup-franc de William Voirin (2-1, 69e). Et à force de pousser les rouge et noir ont fini par égaliser par l'intermédiaire de Allan Hnyeikone (2-2, 80e). Des efforts qui ont ensuite été réduits à néant quasiment dans la continuité, lorsque Teiki Kananou fauchait Raimana Li Fung Kuee dans la surface. Un pénalty logiquement accordé à Dragon et transformé par Tevaihau Tehuritaua (3-2, 84e) qui offrait un nouveau succès à la formation de Titioro coleader de la Ligue 1 avec Vénus.



Dans cette lutte pour le podium, Tefana, reste troisième au classement, mais a perdu des points lors de son déplacement à Afareaitu pour affronter Temanava. Les joueurs de Faa'a se sont contentés des deux points du nul (1-1). Dans les autres rencontres de cette 5e journée, on retiendra les succès de Tamarii Punaruu face à Pueu (2-1), du Taiarapu FC contre JT (4-2) et d'Excelsior face à l'Olympic Mahina (4-1).

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 20 Novembre 2022 à 19:33 | Lu 247 fois