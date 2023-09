Vent nouveau sur le palais de justice

Tahiti, le 17 septembre 2022 – Onze nouveaux magistrats, dont le nouveau procureur de la République, Solène Belaouar, ainsi que neuf nouveaux greffiers ont été présentés vendredi lors d'une audience qui a rassemblé de nombreux représentants des diverses autorités du territoire.



La grande salle d'audience du palais de justice de Papeete était pleine à craquer, vendredi, lors de l'audience solennelle d'installation des six nouveaux magistrats du tribunal de première instance, dont le nouveau procureur de la République, Solène Belaouar, et des cinq nouveaux juges de la cour d'appel. Neuf greffiers ont également été installés, venant ainsi mettre fin à la pénurie qu'a connue le greffe en Polynésie ces dernières années.



Un "renouveau" nécessaire pour le procureur général, Thomas Pison, qui a salué lors de son discours l'arrivée de "sang neuf" qui permettra à l'institution de s'"améliorer". Alors que l'ancien procureur de la République, Hervé Leroy, était officiellement installé en qualité de substitut général, Thomas Pison lui a rendu un hommage appuyé. "Pendant ces sept années, tu as su, avec rigueur et énergie, mener ton équipe au service d'une politique pénale clairement installée sur le territoire et ce, à travers une action publique, cohérente et ferme". Le procureur général a également salué le "courage" d'Hervé Leroy, "malgré les attaques en tout genre".



"Présence réelle dans la cité"



En poste depuis le 1er septembre, le nouveau procureur de la République, Solène Belaouar, a ensuite pris la parole pour définir son "identité professionnelle de procureur" marquée par "certains impératifs" : "L’attachement à la notion d’équipe : à commencer par l'équipe du parquet, en toutes ses composantes, magistrats, fonctionnaires, agents contractuels, délégués du procureur", "l'importance accordée à la concertation et au dialogue, base d’une autorité nécessaire", "la définition d'une politique pénale lisible et connue, clef de la confiance de nos interlocuteurs". Elle a formulé le vœu de mener une "politique pénale réaliste et compatible avec les capacités de la juridiction et des acteurs extérieurs" et exprimé son souhait d'"accessibilité" au travers de "l’affirmation d’une présence réelle dans la cité et la garantie d’une écoute attentive".



Après avoir évoqué ses priorités – la lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales ainsi que contre le trafic de stupéfiants –, Solène Belaouar a affirmé qu'il fallait aussi faire preuve de "fermeté quant à la répression des violences commises sur les enfants, qu'il s'agisse de violences physiques ou sexuelles". Elle s'est dite "convaincue que nous devons mieux protéger les enfants d'aujourd'hui qui sont les adultes de demain". "J'ai vu trop de victimes et d'auteurs qui sont d'anciens enfants exposés à la violence et je refuse de me résigner à une forme de fatalité." Dans un esprit rassembleur, elle a conclu son propos en citant la devise olympique "Plus vite, plus haut, plus fort - ensemble".