

Venezuela: fortes explosions à Caracas avec bruits de survols

Tahiti le 2 janvier 2026. De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols de missiles ou d'avions ont été entendus peu avant 02H00 du matin (06H00 GMT) samedi à Caracas et se poursuivaient une heure plus tard, a constaté un journaliste de l'AFP.



Ces déflagrations surviennent alors que le président américain, Donald Trump, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et affirmé que les jours du président vénézuélien, Nicolas Maduro, étaient "comptés", après avoir fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes.



Des explosions ont également été entendues à l'aéroport et au port de Caracas, a affirmé une habitante de la Guaira à l'AFP, sous couvert d'anonymat.



D'autres habitants ont dit à l'AFP avoir entendu des explosions à Higuerote, à une centaine de km à l'est de Caracas.



Dans beaucoup de quartiers, les habitants se sont rués à leur fenêtres et terrasses pour tenter de comprendre ce qui se passait.



Le courant est coupé dans certains secteurs de la ville, selon des habitants.



Les explosions, dont certaines ont secoué les fenêtres des kilomètres à la ronde sans qu'il soit possible de les localiser précisément dans l'immédiat. Elle semblent avoir eu lieu dans le sud et l'est de la capitale vénézuélienne, et possiblement à Fuerte Tiuna, l'énorme enclave militaire dans la ville.

- "J'étais en train de dormir" - "Depuis ici, on entend des explosions près de Fuerte Tiuna, je vis (dans le quartier voisin) à Valle. En ce moment, on entend quelque chose qui ressemble à une mitrailleuse, comme une défense contre les bombardiers", a affirmé à l'AFP Emmanuel Parabavis, 29 ans, employé dans les relations publiques, sans être sûr qu'il s'agit de bombardiers. "On entend beaucoup de détonations et de coups de feu", a-t-il ajouté.



"J’étais en train de dormir quand ma copine me réveille et on dit qu'ils sont en train de bombarder. Je ne vois pas les explosions, mais j'entends les avions (...). On commence à préparer ici, à la maison, un sac avec les affaires les plus importantes: passeport, cartes, liquide, bougie, une tenue de rechange, des conserves. On commence à charger tout ce qu’on peut charger et on est déjà habillées, au cas où", a affirmé Francis Peña, 29 ans.



Le président Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis avaient détruit une zone de mise à quai utilisée par des bateaux accusés de participer au narcotrafic au Venezuela, ce qui serait la première attaque terrestre américaine sur le sol vénézuélien.



Le président Maduro s'était lui montré confiant lors d'une interview diffusée jeudi affirmant: "le système de défense nationale a garanti et garantit l'intégrité territoriale, la paix du pays et l'usage et la jouissance de tous nos territoires".



Donald Trump accuse le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète.



