Venezuela: au moins 15 morts dans l'effondrement d'une mine illégale

Caracas, Venezuela | AFP | jeudi 21/02/2024 - L'effondrement d'une mine illégale dans le sud du Venezuela a fait au moins 15 morts, selon un bilan annoncé mercredi par le président Nicolas Maduro.



L'accident s'est produit mardi après-midi dans la mine Bulla Loca, à sept heures de navigation par le fleuve de La Paragua dans l'Etat méridional de Bolivar.



Plusieurs dizaines de personnes travaillaient dans cette carrière à ciel ouvert quand une avalanche s'est déclenchée, ensevelissant plusieurs mineurs.



"Jusqu'à présent, nous avons 15 morts et 11 blessés", a déclaré M. Maduro sur la chaîne télévisée étatique.



Un peu plus tôt, Yorgi Arciniega, maire de la municipalité d'Angostura, qui comprend La Paragua, avait indiqué à l'AFP un bilan provisoire de 25 morts et 15 blessés.



Le communiqué lu par M. Maduro à la télévision, qui lui a été transmis par le gouverneur de l'État de Bolivar, Angel Marcano, qualifie les déclarations de M. Arciniega d'"acte de désespoir".



Des proches attendaient des nouvelles à Puerto Guacara, dans la région de La Paragua, d'où partent des bateaux pour la mine après un voyage fluvial de sept heures.



Des groupes de jeunes à moto accompagnaient les camions transportant les corps ramenés de la mine.



"Mon petit frère, mon petit frère", a crié une jeune fille près d'un corps, recouvert d'un drap installé dans une pièce aménagée pour la veillée funèbre.



"Nous demandons des hélicoptères pour nous aider à sortir les blessés", a déclaré à l'AFP une femme qui attendait des nouvelles de son beau-frère, père de trois enfants.



Les blessés ont été transportés à l'hôpital de la capitale de l'Etat, Ciudad Bolivar, à environ quatre heures de la mine Bulla Loca, où travaillaient quelque 200 personnes, selon les estimations du gouvernement.



Une équipe de secours et de sauvetage s'est également rendue dans la région depuis Caracas pour soutenir les efforts de recherche.



"Nous sommes en train d'évaluer les dégâts, d'analyser les secours", a assuré à l'AFP le vice-ministre de la gestion des risques et de la protection civile, le général Carlos Pérez Ampueda.



À La Paragua, de nombreux commerces restaient fermés.



En décembre, au moins douze personnes avaient trouvé la mort dans l'effondrement d'une mine dans la communauté indigène d'Ikabaru, dans le même État.



La région de Bolivar abrite d'importantes réserves d'or, de diamants, de fer, de bauxite ou de quartz. Des mines y sont exploitées par l'Etat, mais aussi par des groupes illégaux.



"C'était à prévoir", a déclaré Robinson Basanta, un habitant de la région, en évoquant les conditions d'insécurité dans lesquelles travaillent les mineurs, qui vivent pour la plupart dans une extrême pauvreté.



"Cette mine a dégagé beaucoup d'or (...) Les gens y vont par nécessité pour gagner leur vie", a-t-il ajouté.



Les militants dénoncent un "écocide" dans la région et l'exploitation des enfants et des femmes, qui travaillent de longues heures sans protection.



L'année dernière, les forces armées vénézuéliennes ont expulsé environ 14.000 mineurs illégaux du parc national de Yapacana, dans l'État voisin d'Amazonas.