Vendée Globe: Dalin boucle le tour du monde en premier mais le suspens reste entier

Les Sables-d'Olonne, France | AFP | mercredi 27/01/2021 - Epuisé mais heureux, Charlie Dalin a franchi le premier la ligne d'arrivée du Vendée Globe, mercredi soir, au terme de 80 jours et 6 heures d'une course extrême, qui ne connaîtra son vainqueur que dans plusieurs heures.



Dalin (Apivia), marin normand de 36 ans qui a pris part à son premier Vendée Globe à la barre d'un bateau volant dernière génération, a coupé la ligne à 20h35 au large des Sables d'Olonne dans une mer assez formée, dans la nuit noire mais entouré d'une multitude de bateaux venus à sa rencontre, équipés de lumières rouges.



Bien qu'il ait signé un véritable exploit, Dalin n'est pourtant pas assuré de remporter le Vendée Globe 2020, qui offre un finish très serré où cinq bateaux rivalisent pour les premières places, et dont deux ont reçu des compensations horaires, ce qui pourrait bouleverser le classement.



Pour avoir aidé aux recherches lors du sauvetage d'un concurrent naufragé, Kevin Escoffier, le 30 novembre, l'Allemand Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco), actuellement en troisième position, a reçu 6 heures de bonification et Yannick Bestaven (Maître Coq IV), actuel cinquième, a lui eu 10 heures et 15 minutes.



C'est donc une course contre la montre engagée pour ces deux marins: Herrmann doit franchir la ligne moins de six heures après Dalin s'il veut l'emporter, et Bestaven moins de 4 heures et 15 minutes après l'Allemand pour devenir victorieux.



Herrmann est attendu vers 2h00 du matin et Bestaven entre 3h30 et 5h30. S'ils tiennent ces estimations d'arrivées, Herrmann peut déloger Dalin de la première place avant d'être à son tour dépossédé par Bestaven.



Louis Burton (Bureau Vallée 2) devrait franchir la ligne en deuxième position entre 00h30 et 1h00 et Thomas Ruyant (LinkedOut) en quatrième position entre 3h00 et 5h00.



"C'est dingue, le finish est juste hallucinant. Là, on ne sait pas qui va gagner et c'est aussi probable, très probable qu'au moment où le premier franchit la ligne, on ne sache toujours pas qui va gagner", a expliqué, avant l'arrivée de Dalin, François Gabart, vainqueur de l'édition 2012-2013.



"Ce Vendée est tellement spécial à tellement d'égards !", a lancé à l'AFP Michel Desjoyeaux, seul double vainqueur du Vendée Globe (2000/2001 et 2008/2009).



"Ils n'ont rien à perdre et tout à gagner", relève Desjoyeaux, qui précise que les marins ont tous en tête les compensations horaires.



Dalin a été en tête de flotte durant sur plus de 60% du parcours de la course. Il a perdu du terrain mi-décembre après une importante avarie mais a repris la main après le passage du cap Horn.



Burton, lui, a connu de multiples déboires: il s'est même mis au mouillage pendant presque 48 heures pour monter au mât. Le skipper de Saint-Malo a fait une incroyable remontée de l'Atlantique pour se retrouver aux avant-postes.



Herrmann est lui aussi revenu sur le groupe de tête, sans faire de bruit. Son bateau semble en bon état et l'Allemand qui peut devenir le premier skipper étranger à remporter l'épreuve.



Le Rochelais Bestaven est regonflé à bloc depuis quelques jours après être tombé au fond du trou une semaine auparavant. En tête au cap Horn, il a dû manger son pain noir alors qu'il était entré dans une zone sans vent. Ensuite, son bateau a croulé sous les pépins techniques et Bestaven ne croyait plus en la victoire, ni même à un podium. Et le voilà revenu en force avec en ligne la victoire finale, qui se jouera à un souffle.



Derrière lui, Damien Seguin (Groupe Apicil), premier marin handisport à faire le Vendée Globe, devrait couper la ligne en sixième position. Mais il pourrait bien perdre cette place au profit de Jean Le Cam (Yes We Cam !).



Le sexagénaire est celui qui a réussi à sauver Escoffier dans des conditions de mer dantesques et pour cela, il a bénéficié de 16 h et 15 minutes de compensation. Il navigue en huitième position.



Trente-trois marins ont pris le départ le 8 novembre, vingt-cinq sont encore en course.