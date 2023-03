Vanuatu: la France achemine 10 tonnes d'aide humanitaire après les cyclones

Paris, France | AFP | dimanche 05/03/2023 - La France a acheminé plus de 10 tonnes d'aide humanitaire dans l'Etat insulaire du Pacifique de Vanuatu, frappé successivement par deux cyclones et un fort séisme, selon un communiqué du gouvernement.



Le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, en visite officielle au Vanuatu, "a confirmé au Premier ministre vanuatais Ishmael Kalsakau l'engagement de la France pour porter aide et assistance à cet État, voisin dans le Pacifique et ami", soulignent les ministères des Outre-mer, des Armées et des Affaires étrangères dans un communiqué commun.



Un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer de la Marine nationale, déployé depuis la Nouvelle-Calédonie, a apporté dimanche près de 10 tonnes d'aide humanitaire (tentes familiales, bâches, kits sanitaires adultes et enfants, kits cuisine, jerrycans, lampes solaires…).



Une livraison d'aide humanitaire par avion militaire a également eu lieu ce dimanche et sera suivie d'une seconde lundi, précise le communiqué.