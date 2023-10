Vanuatu change de Premier ministre au bout d'un mois

Port-Vila, Vanuatu | AFP | vendredi 05/10/2023 - Un vétéran de la politique, Charlot Salwai, est redevenu vendredi Premier ministre du Vanuatu, Etat insulaire du Pacifique, après que son prédécesseur a été défait par une motion de censure au bout d'un mois de mandat.



M. Salwai, un ancien comptable âgé de 60 ans, en politique depuis plus de trois décennies, a déjà dirigé le gouvernement de l'archipel mélanésien pendant quatre ans, jusqu'en avril 2020.



Charlot Salwai a été "dûment élu sans opposition au poste de Premier ministre de la république de Vanuatu", a déclaré le président du Parlement Seoule Simeon, à l'issue d'une cérémonie d'investiture retransmise en direct sur la chaîne Facebook du Parlement.



Les députés favorables à l'ancien gouvernement ont boycotté le vote après avoir perdu leur majorité au motif, selon les médias, que l'un des leurs avait été privé de son siège pour avoir manqué trois sessions successives au Parlement.



Une motion de censure a été adoptée sans opposition contre le Premier ministre sortant Sato Kilman, qui avait pris ses fonctions début septembre en s'engageant à réviser un accord de sécurité avec l'Australie.



M. Salwai avait été reconnu coupable de parjure en 2020 mais gracié par le président l'année suivante, lui permettant de se présenter de nouveau à des fonctions publiques, selon Radio New Zealand.



Vanuatu est l'un des Etats insulaires du Pacifique au centre d'une lutte d'influence entre la Chine d'un côté et les Etats-Unis avec leurs alliés de l'autre.



Le nouveau Premier ministre n'a pas indiqué quelle alliance il privilégierait pour son mandat.