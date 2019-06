Vannina Crolas, nouvelle secrétaire générale du Tavini

FAA'A, le 15 juin 2019. Vannina Crolas est la nouvelle secrétaire générale du Tavini Huira'atira. La directrice générale adjointe des services de la mairie de Faa’a succède ainsi au secrétaire général historique du parti, Etienne Chimin.



Le Tavini Huira'atira s'est réuni en congrès pendant deux jours. Une page s'est tournée au parti bleu avec la nomination de Vannina Crolas comme secrétaire générale du Tavini Huira'atira, comme l'avaient annoncé vendredi nos confrères de Radio 1. La directrice générale adjointe des services de la mairie de Faa’a depuis 2017, après avoir directrice générale des services, succède ainsi au secrétaire général historique du parti, Etienne Chimin. "On a organisé un séminaire au mois de mars. On était tous conscients qu'il fallait un renouveau au sein du parti tout en gardant nos anciens avec nous car il est important de les garder auprès de nous" , explique Vannina Crolas, 52 ans et mère de trois enfants.

Etienne Chimin conserve ses fonctions de trésorier du parti.



"C'est une grande page qui se tourne", a commenté Oscar Temaru. "Etienne a une telle expérience de l’administration. Il ne faut pas oublier qu'il a été aussi secrétaire général du gouvernement sous Francis Sanford. Il a toujours su gérer les affaires du parti avec des yeux experts. C'est comme ça qu'on avait peut traverser toutes ces années sans problème. On aura toujours besoin de lui et il sera toujours là.

Pour changer un peu, son successeur est une femme. C'est certainement les femmes qui vont mener lla Polynésie à l'indépendance."