Vanina Bea, Miss Tahiti 2000

TAHITI, le 31 mai 2021 - Elle est la 40e Miss Tahiti élue. Vanina Bea réalisait, grâce à cette élection, un rêve d’enfant. Elle n’a pas participé à Miss France, mais s’est rendu à Greenwich à l’élection de Miss Monde. Elle avait alors 19 ans.



Douze candidates se sont présentées à la 40e élection de Miss Tahiti. Le millénaire s’ouvrait alors que l’événement fêtait ses 40 ans. Mémorable ! Le nombre de dîneurs et de spectateurs ne cessaient de croître d’année en année, sachant qu’à l’époque, la soirée d'élection n’était pas retransmise à la télévision. Cette année-là, 2 000 personnes se pressaient dans les jardins de la Mairie de Papeete pour admirer les plus belles femmes de Polynésie.



Le premier passage des candidates se faisait alors en robe végétale. Hinarai Leboucher et Vanina Bea reçurent, lors de leur apparition, le plus d’ovations. Le public était sous le charme. Les passages s’enchainèrent alors. Et c’est finalement Vanina Bea qui devint Miss Tahiti Nui, Hinarai Leboucher reçu quant à elle le titre de Miss Tahiti en remplacement de celui de dauphine et Leilani Teriipaia fut nommée Miss Heiva i Tahiti 2000.



Le concours était toujours organisé par le comité de Dominique Pétras. Elle était entourée d’une équipe " exceptionnelle " ! Avec elle se trouvaient : Yolande Dexter, Louise Ellacott, Manutea, Teiki et Lorenzo, Nel’s, Orama Noble, Nicole Chung. " Leur collaboration, leur dévotion et leur amitié m’ont été précieuses tout au long de cette belle aventure pour défendre les valeurs auxquelles je tenais. " Toutes et tous conjuguaient leurs efforts pour faire de l’élection un événement à part.



Pour Vanina Bea, le couronnement était un rêve d’enfant qui se réalisait. Elle n’a pas participé à l’élection Miss France, des incompréhensions perduraient entre les deux organisations, elle s’est préparé par contre à l’élection de Miss Monde, espérant bien se faire remarquer. Elle envisageait à l’époque une carrière de mannequin ou de présentatrice télé.



L’élection de Miss Monde (la 50e) se déroulait au Dôme du Millénaire à Greenwich (un quartier de Londres au Royaume-Uni). Quatre-vingt quinze pays y participaient dont Miss France, représentée par Karine Meier, Miss Meurthe-et-Moselle, 20 ans, et Miss Tahiti, Vanina Bea, Miss Tahiti, 19 ans. Ce concours fut remporté par une Indienne qui était la 5e à remporter ce titre. Priyanka Chopra, la 50e Miss Monde, reçut le titre… d’une indienne qui avait été Miss Monde l’année précédente.