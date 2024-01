Van Nuffelen tire sa révérence

Tahiti, le 11 janvier 2024 – Après une douzaine d'années à exposer au centre Vaima, dans sa propre galerie, Patrick Van Nuffelen est décidé à tourner la page. Un pincement au cœur pour ses amis, artistes ou passionnés, habitués à rendre visite à ce personnage haut en couleur.



“Cette galerie, c'est Patrick”, explique un de ses amis de longue date, nostalgique d'une époque, mais aussi et surtout du personnage. “C'est un caractère unique. Un homme au grand cœur avec qui on rigole beaucoup ! Les gens viennent ici pour les œuvres mais aussi pour lui. Venir ici, c'est l'assurance de passer un bon moment.” Situé sur la plazza haute du centre Vaima, l'endroit a pour habitude d'accueillir des personnalités bien connues du paysage polynésien : “Entre des chefs de grandes entreprises ou certaines personnalités politiques, nombreux sont ceux qui passent ici pour discuter d'art, c'est vrai, mais aussi d'autres choses”, assure Patrick Van Nuffelen, malheureusement diminué par la maladie : “Aujourd'hui, je suis obligé de cesser cette activité car mon état de santé ne me permet pas de continuer.”



Une décision prise à contrecœur pour ce passionné d'art, bien connu pour ses expositions, et notamment l'une des dernières, en 2020, où ce dernier présentait dans sa galerie des lithographies exceptionnelles de Bobby Holcomb et de François Ravello. “Cela fait partie des beaux souvenirs de cette galerie, mais il y en a eu tant d'autres”, confie Patrick Van Nuffelen, pour qui chaque œuvre porte son lot d'histoires : “Parmi les objets que j'ai aimé le plus posséder, il y avait ce 'ūmete de Rurutu. Une belle pièce qui, à première vue, semblait tout à fait normale. Mais l'objet avait au moins 120 ans et ça, ce n'est pas banal.”



Et lorsqu'il s'agit de savourer la valeur des choses, l'homme sait y faire, depuis toujours. Issu d'un parcours atypique, d'abord militaire, puis restaurateur, l'ancien patron du Jade Palace s'est fait connaître de la vie mondaine de Papeete pour son goût de la vie et des gens, qu'il n'a jamais hésité à mettre en avant : “J'ai commencé à exposer dans mon restaurant. Mes clients devenaient des amis, et parmi eux, quelques artistes. Tout est parti de là.” Une histoire qui, hélas, devrait prendre fin au mois de février prochain. Dans l'incapacité d'assurer la gérance de sa galerie, Patrick Van Nuffelen devrait fermer boutique : “Dans l'idéal, j'aimerais que quelqu'un reprenne la galerie. Dans le cas contraire, les œuvres sont en vente et cherchent désormais de nouveaux propriétaires.” Et le gérant promet des remises conséquentes avant la fermeture prévue pour le 29 février 2024.