Vaiteani, un album et une collaboration avec Boris Way

TAHITI, le 24 novembre 2020 - Le deuxième album des Vaiteani vient tout juste d’être dévoilé. Il compte neuf chansons. Trois d’entre elles ont été présentées en amont ces dernières semaines. Dans le même temps, la chanson O Vai sort, remixée par le DJ Boris Way.



" Voilà ! Notre archipel est à vous ! On vous invite à y jeter l’ancre aussi longtemps que vous le souhaitez ! ", pouvaient lire les internautes sur la page Facebook des Vaiteani ce 20 novembre. Ce message a annoncé la sortie officielle de leur nouvel (et 2e) album, Signs.



Cet album embarque les mélomanes à la découverte de neuf îles. "Nous l'avons produit de façon totalement indépendante avec notre propre label "Motu Hani", rappellent les deux artistes qui forment le duo, Luc et Vaiteani.



" Nous avons également eu l'aide précieuse de notre public qui a soutenu le projet via un crowdfunding sur la plateforme Ulule. L'album sera distribué en digital par Believe. "



Trois chansons ont d’ores et déjà été dévoilées, avec leur clip. Installé en France, le duo bénéficie du soutien de Europe1, RFI ou France Bleu. Ils diffusent leurs chansons et "nous invitent dans leurs émissions".



Le coup de cœur de Boris Way



Par ailleurs, il y a quelques mois, les Vaiteani ont été contactés par Boris Way, un DJ français originaire de Nice. Il s'est notamment fait connaître grâce à son single Your Love featuring Tom Bailey sorti en 2017.



" Il revenait tout juste d’un voyage en Polynésie. " Son premier voyage en Polynésie. " Il nous a raconté qu’il avait adoré découvrir Tahiti et ses îles et qu’il avait aussi eu un coup de cœur pour notre musique. Que celle-ci l’avait accompagné pendant ses 'road trips' autour de l’île ."



La chanson O Vai notamment l’a tout particulièrement touché. "Il nous a proposé de travailler sur le titre pour l’amener vers d’autres horizons", racontent les Vaiteani. Le feeling a été immédiat, " on est sur la même fréquence ."



Le rework s’intitule "O Vai (Who Am I)". Il est sorti le vendredi 13 novembre dernier chez Ultra Music. " C’est un gros label américain ", précise le duo. Un clip du remix est sorti le 16 novembre.



" Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Boris. Même si nos styles musicaux sont différents, on adore le résultat et on trouve très excitant l'idée que cette nouvelle version d'O Vai puisse toucher un public qui n'a pas forcément l'habitude de nous écouter ."