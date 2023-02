Vaiteani : retour aux sources

TAHITI, le 31 janvier 2023 - Les Vaiteani sont de retour au fenua. Ils ont besoin de temps pour laisser venir de nouvelles inspirations après avoir signé deux albums. Ils seront en concert le 25 février. Luc des Vaiteani s’est livré avant le jour J. Il parle de l’événement à venir, mais aussi des années écoulées et des projets artistiques.



Ce concert est attendu par le public polynésien, comment l’appréhendez-vous ?

“ Cette soirée va clôturer notre tournée faite pour le 2e album, l’Archipel tour. Une tournée qui a eu lieu principalement en métropole. C’est un spectacle sur lequel nous avons travaillé notamment lors d’une résidence artistique en métropole en avril 2021 à Sausheim près de Mulhouse en Alsace. Il est bien rodé, mais on voudrait faire du concert à Tahiti un moment vraiment particulier, nous réfléchissons donc à plein de petites choses pour cela. Le public polynésien connaît bien nos chansons, il a des attentes et il se dégage toujours une énergie particulière des représentations. Pour l’instant on reste concentré sur l’artistique .”



Quand êtes-vous monté sur scène pour la dernière fois au fenua ?

“ Nous étions au Tahiti Soul Jazz Festival en 2019 et avions assuré deux concerts au Petit théâtre en 2018. Nous en gardons un souvenir magique et c’est pourquoi nous avons hâte d’être au 25. Il avait été question, avec L.A Productions, de faire une tournée ici qui a avorté à cause du Covid. Cela fait un moment que nous voulons revenir jouer au fenua .”



Vous serez accompagné de votre batteur, celui avec lequel vous formez un trio depuis 2018, qui est-il ?

“ Il s’agit de Cédric Gerfaud qui nous suit en effet en live et a joué sur nos deux albums à l’exception d’un titre, Angree. Pour ce dernier c’est Manjul qui nous a accompagné. Il est capable, en concert, de jouer de la batterie et de s’occuper des machines, ce qui est très rare. Il vient spécialement pour le concert. Nous l’avons rencontré par l’intermédiaire du réalisateur artistique auquel nous avons fait appel pour nos albums, David Grumal. C’est lui qui nous l’a présenté, c’était en 2018 .”



Vous êtes donc de retour en Polynésie ?

“ Oui, nous avons passé six ou sept ans en métropole, il était temps de faire une pause pour laisser venir l’inspiration. Nous avons la volonté de rester authentique, avec nous-même et avec les gens, le public. Nous avions besoin d’air, besoin d’être, sans contraintes ni obligation d’aller jouer ou de composer. Nous n’avons plus envie de jouer la pression et voulions pouvoir aborder la musique autrement. Nous avons la chance de ne pas avoir de pression, Vaiteani a repris l’enseignement. Il s’agit aussi de pouvoir retrouver un équilibre avec la nature, qui nous était moins accessible en métropole, de nous concentrer sur notre vie de famille car nous avons un fils qui a trois ans à présent. Ce sont des choix de vie .”



Que s’est-il passé ces dernières années ?

“ Nous avons donc sorti un premier album intitulé Vaiteani signé en licence avec une maison de disque distribuée par Sony, puis un deuxième intitulé Signs avec notre label créé en 2015. Depuis le début, nous sommes producteurs de nos œuvres. Ensuite, il y a eu la tournée, nous avons eu la chance de jouer au Printemps de Bourges dans le cadre de cette tournée. Il y a eu également notre participation au projet Small Island Big Song en 2021. Ce projet est vraiment énorme, il a une reconnaissance mondiale, nous avons eu la chance de les rencontrer une fois à Procida, une île face à Naples en Italie. Là, en mai 2022, nous avons participé à un concert avec eux. ”



Et demain ? Vous n’avez pas peur, en étant loin d’avoir moins de facilités ?

“ Non, nous n’avons pas le sentiment d’être coincés ici. Nous avons été identifiés en métropole, auprès des médias comme France Inter, Europe 1, auprès également des réseaux professionnels. Les gens savent qu’il existe un groupe tahitien. Nous pouvons créer ici, et envoyer facilement des choses ailleurs. Nous avons déjà été contacté par Small Island Big Song dont le 3e album va entrer en projet. Nous pourrions, pour cet album, faire un ou deux titres. Il y a, en parallèle, des interviews, des films à faire à distance pour eux dans le cadre de l’album. Nous avons d’ores et déjà refusé de participer à la tournée à venir. Ils sont à Taïwan, irons en Australie, serons aux États-Unis en 2024. Pour la suite, nous verrons .”



Concerts à venir



L.A Production proposera trois concerts événements après les Vaiteani : Yannick Noah le 11 et 12 mars, Kyo le 22 avril et Deluxe le 13 mai.

Ces soirées auront toutes lieu à l’Intercontinental de Tahiti.





Pratique



Le 25 février sur le motu de l’Intercontinental, à 19 heures.

Tarif : à partir de 4 000 Fcfp.

Billets dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et en ligne sur www.tcket-pacific.pf.

Une captation du concert est prévue pour Culture Box.



Rédigé par Delphine Barrais le Mardi 31 Janvier 2023 à 19:05 | Lu 77 fois