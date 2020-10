Vaitea Doom reprend la tête en MX1, Kyle Helme patron en MX2

Les riders ont de nouveau mis les gaz dimanche sur le terrain de Vaitarua, à Taravao, pour la septième et avant-dernière journée du championnat de Polynésie de motocross. En MX1, la catégorie reine (de 250 à 450 cc), Manukau Autai, 19 ans, était confortablement installé à la tête du classement des pilotes avec un total de 326 points après six journées. Derrière, on retrouvait Vaitea Doom avec 286 points au compteur, et l’expérimenté Heiarii Lehartel à la troisième place avec 198 points.Le jeune prodige de Taapuna Motosports avait donc l’opportunité dimanche de s’assurer le titre dans la catégorie. Sauf que ce dernier a été victime d’une lourde chute au cours de la première manche, à la suite d’une mauvaise réception sur un saut. Evacué sur civière, il ne sera pas en mesure de reprendre le guidon de sa Yamaha.Avec 40 points de retard, l’occasion était donc belle pour Vaitea Doom, de reprendre la tête du classement des pilotes. L'intéressé cependant n’a pas complètement profité de l’absence de son rival. Doom s’est en effet classé deux fois troisième et une fois quatrième sur les trois manches disputées dimanche, et s’est contenté du service minimum en récoltant 43 points sur les 60 possibles.Vaitea Doom a néanmoins repris la tête du classement pilote en MX1 avec désormais un total de 329 points, avant la dernière journée du championnat prévue le 11 octobre. Manukau Autai, apparemment touché à la clavicule, ne devrait vraisemblablement pas être sur pied pour disputer cette dernière journée. De son, côté Heiarii Lehartel, qui s’est adjugé une manche et classé deux fois deuxième, a fait un petit rapproché au classement pilote avec 252 au compteur.Du côté des MX2, Kyle Helme, leader de la catégorie, a décroché deux victoires au cours du week-end. Confortablement installé à la tête du classement des pilotes, il a creusé un peu plus l’écart sur son dauphin Teuruarii Hong, qui s’est lui classé deux fois quatrième et une fois deuxième dimanche. A l’issue du week-end, Kyle Helme comptabilise ainsi un total de 327 points contre 229 pour Teuruarii Hong, deuxième. A noter par ailleurs la victoire de l’expérimenté Heiarii Lehartel dans la troisième manche de la journée.Rendez-vous donc le 11 octobre sur la piste de Vaitarua pour l’épilogue du championnat.