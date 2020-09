Motocross : Manukau Autai intouchable

Tahiti, le 13 septembre 2020 - Manukau Autai, 19 ans, a remporté ce week-end sur la piste de Vaitarua, le Challenge Taapuna Mx Race, en MX 1, la catégorie reine. Le jeune prodige conforte ainsi sa première place au classement du championnat de Polynésie. En MX 2 la victoire est revenue à Teuruarii Hong, et en MX 3 Arehau Bessert a dominé les débats.



Les riders avaient rendez-vous ce weeke-end à Taravao, sur la piste de Vaitarua, pour le Challenge Taapuna Mx Race, organisé par le club de Taapuna Motors Sports, et comptant pour les cinquième et sixième journées du championnat de Polynésie de motocyclisme. Une vingtaine de pilotes, toutes catégories confondues, a répondu présent pour l'occasion.



En MX 1, la catégorie reine (de 250 cc à 450 cc), on retrouvait sur la grille de départ les deux cadors de la saison. Le jeune prodige de 19 ans, Manukau Autai, leader du classement général, sur sa Yamaha. Et Vaitea Doom, son dauphin, sur sa KTM. 18 points séparaient les deux pilotes avant la compétition de ce week-end.



Manukau Autai presque parfait



Et samedi, Autai, licencié au club de Taapuna Motors Sports, a immédiatement marqué son territoire en signant trois victoires en trois manches, lui permettant ainsi d'engranger 60 points au classement. Vaitea Doom, de son côté, se classait deux fois quatrième, et une fois troisième sur les trois manches disputées samedi. En manque de vitesse, il a été à chaque fois devancé par des pilotes MX 2, la catégorie inférieure, et laissait filer son rival.



Dimanche, Manukau Autai a remis ça en s'imposant lors de la première manche, avec près de huit secondes d'avance sur Vaitea Doom. Le deuxième acte a été plus disputé entre les deux pilotes, mais c'est finalement Doom et sa KTM qui ont pris le meilleur sur le leader du championnat.



Enfin dans la troisième et dernière manche de dimanche, Autai et Doom se sont de nouveau livré une belle passe d'arme sur la piste de Vaitarua. Mais c'est cette fois-ci le premier cité, grâce notamment à un beau dépassement sur l'intérieur à la mi-course, qui va s'imposer. Le sociétaire de Taapuna Motors Sports remportait ainsi sa cinquième manche du week-end, sur six courses disputées. Une compétition presque parfaite pour le pilote.



"J'ai été titré dans toutes les catégories depuis que j'ai commencé le motocross à l'âge de 4 ans", a indiqué Manakau Autai. "C'est ma deuxième année en MX 1. J'ai vraiment envie d'aller chercher le titre cette année dans la catégorie reine pour compléter ma collection", a ajouté l'intéressé. Après ce week-end de compétition, il s'en est largement rapproché.



Hong profite de la défaillance de Helme en MX 2



Dans la catégorie MX 2, Jonas Leewing, champion en titre, n'a pu défendre ses chances, suite à une chute samedi lors de la deuxième manche. Touché au genou, ce dernier a dû abandonner. L'occasion rêvée pour Kyle Helme, actuel leader de la catégorie, de prendre le large au classement sur sa Yamaha. Le pilote de Mahina va ainsi s'adjuger deux manches samedi, laissant la troisième à Teuruarii Hong.



Cependant, dimanche, Kyle Helme a été victime d'ennuis mécaniques. Hong en a profité pour remporter les trois manches de dimanche.



Enfin, en MX 3, le jeune Arehau Bessert a été intouchable tout au long du week-end, s'offrant six victoires sur six.

Les pilotes ont désormais rendez-vous le 4 octobre pour la septième et avant-dernière journée du championnat.