

Vaitavere accueille son deuxième Olympians

Tahiti, le 25 janvier 2026 - Dans le cadre magnifique de la vallée de la Punaru’u, le deuxième Vaitavere Olympians organisé par Tamarii Punaruu Athlétisme a bien eu lieu malgré les conditions climatiques. Mais la pluie qui s’est invitée pour cet événement n’a pas permis de voir surgir des records, mais a rendu les conditions de course plus agréables pour les 144 participants. Damien Troquenet conserve son titre sur le 9 km, ainsi que Felice Covillon sur le 4,5 km. Chez les femmes, Élodie Menou-Mevel revient de la plus belle des manières à la compétition puisqu’elle franchit la ligne d’arrivée en tête chez les femmes.



L’instabilité climatique et les fortes pluies de ces derniers jours n’ont pas freiné les organisateurs de la deuxième Vaitavere Olympians. Attentifs à la moindre alerte météorologique, les membres de l’association Tamarii Punaruu Athlétisme ont pris une sage décision en maintenant cet événement. “On a regardé régulièrement les annonces météo tout au long de la journée et la fin d’après-midi semblait humide mais pas assez pour annuler la course. On a donc maintenu et nous avons bien fait car, malgré une averse, les coureurs ont apprécié ces conditions qui leur permettent de ne pas souffrir de la chaleur”, s’est réjouie la présidente du club, Titaua Juventin Maurin.



Même plus tôt dans la journée, la première partie de ce grand événement, les Olympians Games, a pu avoir lieu dans de bonnes conditions. Car le principe de cette grande fête de l’athlétisme, c’est de réunir un maximum de monde autour de plusieurs animations. Les plus jeunes ont donc pu participer à différentes épreuves tout au long de la journée, tandis que les purs runners pouvaient prendre place sur la ligne de départ des deux distances proposées. “Nous avons un 4,5 km pour ceux qui ne veulent pas faire la montée mais plutôt axer leur performance sur une courte distance et donc privilégier la vitesse. Nous avons aussi le 9 km qui va emmener nos coureurs en haut de Vaitavere jusqu’au cimetière pour un retour vers le stade. C’est une volonté de notre part de permettre une multi-activités sur cette journée. Ce sont des moments importants, surtout cette année. À presque 18 mois des Jeux, il est important de proposer des compétitions à nos adhérents pour qu’ils puissent s’entraîner et performer dans des conditions de course.”



Damien Troquenet conserve son titre



Et lorsque l’on pratique un sport d’extérieur, il faut savoir s’adapter à tous les temps. Même si ces conditions ne sont pas forcément favorables pour battre des records, surtout sur des parcours vallonnés, l’appréhension du terrain et du climat peut être déterminante lors des compétitions. Ce sont des éléments que Damien Troquenet, le champion en titre, a su gérer sur cette course. “C’est vrai que la pluie peut être gênante pour les appuis. Il faut faire plus attention à ne pas déraper. Après la descente de Vaitavere, c’était plus stable et puis ici c’est beaucoup plus agréable que de courir sous une grosse chaleur. J’ai fait un temps moins bon que l’année dernière (35’03 sur l’édition 2025, 35’26’’ en 2026) car j’avais pu appuyer un peu plus sur le plat, alors que cette année, effectivement, il fallait gérer le sol mouillé. On s’est bien tiré la bourre avec Teva (Poulain, deuxième sur les deux éditions), c’était sympa mais c’est vrai que l’on est en début de saison et que, dans cette période de préparation des Jeux, il faut savoir gérer”, surtout que le champion a changé de stratégie pour être prêt le jour J. “J’avais plutôt l’habitude de ne pas trop anticiper les choses mais j’ai voulu tester une autre forme de préparation avec quelque chose de plus construit, de mieux planifié pour être prêt pour le marathon des Jeux. J’ai donc pris pour la première fois un coach qui va m’aider justement dans cet aspect de structuration de la préparation d’un objectif bien précis. Je suis très content de cette nouvelle résolution et je suis sûr que cela va m’aider pour être le plus performant lors des Jeux du Pacifique.”



Beau retour pour Élodie Menou-Mevel



L’intérêt de ces courses vient du fait que chacun des participants a des objectifs différents. Du champion comme Damien Troquenet ou Felice Covillon, qui sont dans une préparation d’objectifs de haut niveau, à d’autres qui profitent de ces événements pour s’améliorer, se surpasser ou encore reprendre des sensations parfois perdues pour des raisons diverses. C’est le cas d’Élodie Menou-Mevel, qui a dû quitter un temps les courses et qui revient pour retrouver du plaisir. “Ça faisait longtemps que je n’avais pas participé à une course. Je reprends petit à petit mais sans vraiment d’objectifs. Je n’ai plus envie de courir que pour la compétition ou le résultat, mais pour le plaisir de partager avec les autres. Je n’avais pas eu l’occasion de faire la Vaitavere Olympians et je me suis régalée car c’est une course très stratégique. J’ai eu la chance d’avoir Eva [Teriipaia, deuxième au classement féminin] à mes côtés. Ça nous a boosté toutes les deux. Au demi-tour, j’ai pris un peu d’avance car je suis assez à l’aise en descente, c’est ce qui a fait la différence sur cette course.”



Avec cette ambiance et ce mélange d’athlètes, la Vaitavere Olympians a de belles heures devant elle.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 25 Janvier 2026 à 14:01 | Lu 383 fois



