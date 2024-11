Vaipahi sous le charme de "Meho iti e"

Tahiti, le 29 novembre 2024 – Ce vendredi soir, malgré la pluie, près de 300 spectateurs ont assisté à la première représentation émouvante de "Meho iti e" dans les jardins d'eau de Vaipahi, à Mataiea.





La cinquantaine de danseurs, chanteurs, musiciens et acteurs, dont une majorité de jeunes du quartier Vaihiria-Vairaharaha, ont fait passer les spectateurs par toutes les émotions. Au terme de deux ans de travail et de quatre mois de répétitions, la troupe amateure a raconté avec brio – malgré les averses et les aléas techniques – une histoire vibrante inspirée par trois paripari de Mataiea, dont un mettant à l'honneur le meho, oiseau deuilleur emblématique de Vaipahi. De la musique jusqu'aux costumes, en passant par les chorégraphies, l'émotion était au rendez-vous entre l'arrivée des navigateurs polynésiens et la profanation fatale du marae par le jeune fils du chef.



Une seconde représentation est prévue ce samedi soir, à partir de 18 heures. Prochaine étape : le Heiva i Tahiti ? Au terme des célébrations de Matari'i i Nia, près de 300 spectateurs avaient fait le déplacement à Vaipahi, ce vendredi soir, pour assister à la première représentation de "Meho iti e", un spectacle de l'association culturelle Faaravaianuu , réalisé avec le soutien de la commune et du comité du tourisme de Teva i Uta, ainsi que du ministère de la Culture. Des gradins ont été spécialement installés dans les jardins de Vaipahi, offrant un somptueux décor naturel sublimé par des jeux de lumières.La cinquantaine de danseurs, chanteurs, musiciens et acteurs, dont une majorité de jeunes du quartier Vaihiria-Vairaharaha, ont fait passer les spectateurs par toutes les émotions. Au terme de deux ans de travail et de quatre mois de répétitions, la troupe amateure a raconté avec brio – malgré les averses et les aléas techniques – une histoire vibrante inspirée par trois paripari de Mataiea, dont un mettant à l'honneur le meho, oiseau deuilleur emblématique de Vaipahi. De la musique jusqu'aux costumes, en passant par les chorégraphies, l'émotion était au rendez-vous entre l'arrivée des navigateurs polynésiens et la profanation fatale du marae par le jeune fils du chef.Une seconde représentation est prévue ce samedi soir, à partir de 18 heures. Prochaine étape : le Heiva i Tahiti ?

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 29 Novembre 2024 à 21:24 | Lu 167 fois