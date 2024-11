Un spectacle vivant en préparation à Vaipahi

Tahiti, le 13 novembre 2024 – L’oiseau deuilleur des jardins de Vaipahi, “Meho iti e”, sera mis à l’honneur lors de deux représentations inédites en pleine nature, vendredi 29 et samedi 30 novembre, à Mataiea.





Ce sera une première aux jardins de Vaipahi, dans la continuité des célébrations de Matari’i i nia. À la fin du mois, une cinquantaine de danseurs, chanteurs, musiciens, acteurs et figurants présenteront le spectacle Meho iti e, lors de deux soirées. À l’école Nuutafaratea, les répétitions s’accélèrent depuis le mois d’août, supervisées par la chorégraphe des quartiers Vairaharaha et Vaihiria, Raina Mai, sans oublier la confection des costumes et de quelques décors.



D’après trois paripari

L’association Faaravaianuu travaille depuis deux ans sur ce projet, avec le soutien du comité du tourisme et de la commune de Teva i Uta, ainsi que du Pays, via le ministère de la Culture. Pour cette “ode à notre culture”, l’auteure et référente culturelle de l’association, Antonina Fanaura, a été inspirée par ce lieu “chargé de mana” et par le meho (marouette fuligineuse), oiseau deuilleur emblématique de Vaipahi, dont on dit qu’il guette les âmes pour les guider vers l’au-delà. “C’est une fiction que j’ai écrite d’après trois paripari, qui racontent l’arrivée des premiers ancêtres navigateurs à Mataiea, et d’un enfant qui enfreint la loi du marae. Le message, c’est que la mort n’est qu’un au revoir. Ce sera aussi l’occasion de se remémorer certaines traditions”, explique la narratrice du spectacle, d’une durée d’une heure environ.



Deux cents places en gradins sont prévues pour ce spectacle en pleine nature. Le premier, mais probablement pas le dernier, comme l’espère le président du comité du tourisme, Nicky Vergnhes : “On souhaite faire vivre ce site. Derrière ce grand projet, on a pour objectif de perpétuer de plus petits spectacles”. Les quelques répétitions menées sur place le week-end ont déjà suscité l’intérêt des visiteurs.



Infos pratiques Meho iti e, vendredi 29 et samedi 30 novembre, à 18 heures, dans les jardins de Vaipahi, à Mataiea (Teva i Uta). Tarif : 1 000 francs. Réservations au 89 67 59 87 ou 87 76 21 28.

