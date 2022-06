Vaimiti Maoni et Tuheiarii Bernadino rapportent l'or en V1 marathon

Tahiti, le 22 juin 2022 - Vaimiti Maoni, chez les dames, et Tuheiarii Bernadino, chez les messieurs, ont remporté, ce mercredi, l'épreuve du V1 marathon, à Saipan. Les 'aito du va'a comptent désormais 10 médailles, dont 8 en or.



Après une journée de repos, mardi, les 'aito étaient de retour, ce mercredi, sur le plan d'eau de Saipan pour les épreuves de V1 marathon (16 km). Sur les 28 rameurs qui composent la sélection de va'a pour ces Mini-Jeux, le coach, Philippe Bernadino, devait en choisir 2 pour prendre le départ. Son choix s'est donc porté sur Vaimiti Maoni, chez les dames, et sur Tuheiarii Bernadino, chez les messieurs. Des choix payants puisque les deux Tahitiens ont ramené l'or.



Plan d'eau compliqué à Saipan



Les conditions météo offertes par le plan d'eau de Saipan n'a pourtant pas facilité la tâche des rameurs polynésiens. Au menu pour ces derniers : du vent de face et de côté, une houle de travers et une remontée contre les éléments dans la deuxième partie de course. Et chez les dames, le meilleur départ a été pour la Fidjienne, Enenoa Bateitei, qui a dominé les débats pendant 40 minutes. Vaimiti Maoni, un peu crispée, a réussi néanmoins à rester au contact avant d'appuyer sur l'accélérateur sur le tronçon retour. Et au bout de 1h46'30, Maoni franchissait la ligne d'arrivée en première position, permettant aux dames de continuer leur sans-faute à Saipan avec cinq médailles d'or en autant de courses.



Après la victoire de Vaimiti Maoni, c'était au tour de Tuheiarii Bernadino de prendre le départ. Comme sa camarade de la sélection, le natif de Teva i Uta a été plutôt prudent sur le premier tronçon, avant de clairement accélérer sur le retour en profitant de la houle. À l'arrivée, Bernadino s'est donc imposé avec une belle avance sur un rameur calédonien. Les hommes en sont désormais à cinq médailles, dont trois en or. Rappelons qu'ils ont été battus, lundi, sur les courses de vitesse (V1 500 mètres et V12 500 mètres) par la Nouvelle-Calédonie.



Les épreuves de va'a s'achèvent ce jeudi avec les courses de V6 marathon, avec deux médailles d'or à aller chercher.



Rédigé par Désiré Teivao le Mercredi 22 Juin 2022 à 17:43 | Lu 197 fois