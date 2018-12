Vaimalama Chaves, chevalier de l’ordre de Tahiti Nui

PAPEETE, le 22 décembre 2018. Avant la parade avenue Pouvana'a a O'opa, puis la fête dans les Jardins de Paofai, Miss France a été reçue à la présidence par le président Edouard Fritch, le haut-commissaire René Bidal, et plusieurs ministres, puis a eu une rencontre avec les associations de personnes handicapées. Aux Jardins de Paofai, Miss France a été élevée au rang de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui.



"Ton parcours de jeune fille met déjà en évidence une volonté certaine et forte d’être responsable, d’avancer et de réussir. Et justement, pour réussir, tu as réalisé un travail fantastique sur toi-même, pour perdre du poids, tu as transformé les sarcasmes subis en défis, tu as appris à jouer les instruments les plus essentiels de notre culture, la guitare et le 'ukelele, tu sais charmer les cœurs des adultes et des enfants ; en résumé, tu vois la vie par le côté éclairé", a mis en avant Edouard Fritch. "Optimisme, positivité, transparaissent sur ton regard et tes sourires.Aussi, pour toutes les qualités et les sacrifices qui t’ont permis aujourd’hui d’être reconnue par toute la France, je t’élève au grade Chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui."