Vaimalama Chaves à la rencontre des habitants de Faa'a

FAA'A, le 31 décembre 2018. Vaimalama Chaves, Miss France 2019, a rencontré vendredi le conseil municipal et les habitants de Faa'a.





De nombreux habitants de la commune de Faa'a se sont déplacés vendredi en fin d'après-midi pour voir Vaimalama Chaves, Miss France 2019. La jeune femme a passé ses premières années dans la commune.



Le tavana Oscar Temaru a souhaité donné un nouveau nom à Miss France 2019 et l'a baptisé "Vaimalama Purotu Paraneta Fenua no Tefana" (Miss Planète Terre de Tefana). En lui donnant ce nom, le maire espère que la jeune femme sera une ambassadrice de la protection de l’environnement.