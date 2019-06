Vaimalama Chaves, Miss France 2019, porte autour du cou... un serpent

PARIS, le 12 juin 2019. Après avoir sauté en parachute début juin dans le cadre de la course Vendée Va'a, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, nous montre une fois de plus qu'elle n'a pas froid aux yeux. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme intrépide a posté une vidéo et une photo d'elle portant autour du cou... un serpent.



Vaimalama Chaves, qui n'a peur de rien (juste les araignées), prouve une fois de plus qu'elle est une Miss qui s'adapte à tous les terrains. Sur les podiums, dans les airs... elle garde toujours le sourire.