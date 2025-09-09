

Vaiete bientôt agrandie et revitalisée

Tahiti, le 16 septembre 2025 - Le ministre des Grands travaux et président du conseil d'administration du Port autonome de Papeete, Jordy Chan, a lancé un concours de maîtrise d'œuvre dans le cadre du projet de réaménagement de la place Vaiete. L'objectif du ministère étant de revitaliser un “lieu emblématique de la capitale”, aujourd'hui déserté par la population locale et ses activités. Selon le ministre, les travaux pourraient démarrer dès 2027.



Lieu incontournable de la vie nocturne de Papeete il y a encore 10 ans, la place Vaiete est aujourd'hui désertée, boudée par la population. En cause : l'insalubrité de l'endroit, le départ massif des roulottes il y a quelques années et, en journée, le manque d'espace ombragé. Des problématiques qu'il était temps de résoudre selon le ministre des Grands travaux, Jordy Chan, qui vient de lancer, ce lundi, un concours de maîtrise d'œuvre pour les travaux de réaménagement de la place.



“C'est un des lieux les plus emblématiques de la capitale et aujourd'hui, malheureusement, elle tombe en désuétude”, estime Jordy Chan à propos de la place Vaiete. “Donc nous allons complètement retravailler l'espace existant, et surtout, nous allons l'étendre vers la gare maritime de Papeete afin de doubler la superficie actuelle.” Un aménagement qui nécessitera de raser le parking adjacent à la gare maritime. Et si la mesure peut surprendre, notamment dans un contexte urbain où les places de parking se font rares, le ministre des Grands travaux tient à rassurer : “Nous avons récemment aménagé un parking sous le terminal de croisière international qui représente environ 200 places, qui aujourd'hui est peu occupé, et qui est gratuit en soirée à partir d'une certaine heure. Ce site pourra servir de remplacement pour les parkings qui seront supprimés au niveau de la gare maritime. Et on a également un projet qui est en cours de développement au niveau de la parcelle vide qui fait face à la gare maritime, sur lequel il y aura un parking silo, et dont certaines places pourront servir pour le public.”



Des roulottes midi et soir



Mais surtout, le ministère souhaite redonner à l'endroit sa magie d'antan. Et qui dit Vaiete, dit roulottes. Un point qui n'a pas échappé au ministre des Grands travaux : “Ce que l'on souhaite, c'est de conserver une activité de restauration sur place, en aménageant un espace ‘Food court’ avec des roulottes et également des ombrières”, explique-t-il. Cependant – et c’est grande nouveauté annoncée –, les roulottes devront être fixes. Prévues au nombre de douze sur les premières esquisses, celles-ci seront désormais ouvertes midis et soirs, et bénéficieront d'un espace végétalisé et ombragé. Et le ministère va même plus loin : “On veut également aménager un espace de spectacle avec un Fare pōte'e où pourront se dérouler des concerts. On souhaite également aménager plusieurs lieux d'intérêt dans le parc, à l'exemple d'une fontaine sèche et d'un jardin public.”



Et s'il est trop tôt pour le ministère d'annoncer l'éventuel coût d'une telle opération, il estime que les études devraient se dérouler toute l'année 2026 pour un éventuel début des travaux en 2027.

Rédigé par La rédaction le Mardi 16 Septembre 2025 à 15:00 | Lu 789 fois



