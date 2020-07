Vahuariki Tufaunui, de Tefana à Toulouse

Tahiti, le 28 juillet 2020 - Vahuariki Tufaunui, 17 ans, attaquante de l'AS Tefana, s'est envolée lundi soir pour la métropole où elle intégrera le Toulouse Football Club.



Une fois encore, une joueuse tahitienne débarque dans l'Hexagone. Vahuariki Tufaunui, 17 ans, a quitté son club de Tefana et le fenua lundi, pour rejoindre le département de la Haute-Garonne et la ville de Toulouse. L'attaquante s'est en effet engagée en faveur du Toulouse Football Club (Téfécé), qui évoluait la saison dernière en D2 féminine.



"Vahuariki possède déjà une belle expérience. Elle joue en première division tahitienne depuis qu'elle a 15 ans et elle est également membre de la sélection tahitienne depuis deux ans. Elle vient mettre ses qualités au service du projet du Téfécé", indique un communiqué du club de la ville rose.



Pour Mickaël Wong, entraîneur des féminines de Tefana qui l'a eu ses ordres ses deux dernières saisons, "Vahuariki a toutes les qualités pour réussir en métropole. Il lui faudra forcément un temps d'adaptation, notamment au niveau du rythme. Mais ça devrait aller pour elle."



Vahuariki Tufaunui rejoint ainsi le petit contingent de joueuses tahitiennes qui évolue en métropole, avec Kiani Wong à Yzeure et Vaihei Samin au club de Fleury. A noter que toutes ces joueuses ont été formées à l'AS Tefana.