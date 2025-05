Vahine Fierro réussit sa deuxième étape australienne

Tahiti, le 9 mai 2025 - Vahine Fierro s'est hissée jusqu'en demi-finale de la Bonsoy Gold Coast Pro. Elle gagne deux places au classement du CT et se retrouve désormais à la douzième place. Il lui reste une épreuve pour franchir la barre du top 10 et continuer de vivre son rêve.





Pour cette deuxième étape du triptyque australien du CT, notre surfeuse a répondu présente. Dans l’obligation de réaliser une bonne performance pour espérer continuer après le cut, Vahine Fierro a tenu son rang en se qualifiant jusqu’en demi-finale. Cette belle performance la propulse à la douzième place, à une semaine de la dernière étape, déterminante pour rester au plus haut niveau mondial du surf. La Bonsoy Gold Coast Pro est une classique du WCT, la première division du surf mondial. Deuxième étape de la tournée australienne, qui en compte trois, la Bonsoy a dû être déplacée de son spot traditionnel de Snapper Rocks, ce qui a sûrement perturbé ses habitués, mais pas notre 'aito, Vahine Fierro. Tout juste arrivée dans ce circuit, la surfeuse de Huahine prend les étapes les unes après les autres avec un seul objectif : passer le cut pour continuer l’aventure sur le Championship Tour. Un cut qui décidera quelles seront les 10 meilleures surfeuses du monde à rester dans le CT. Seules les dix premières du classement général, après la prochaine et dernière étape en Australie, seront les heureuses élues. C’est dire l’importance que revêtait la Bonsoy. Avec toute sa hargne et tout son talent, Vahine a éliminé tour à tour Brisa Hennessy, éternelle concurrente depuis le début de saison, Caroline Marks, la championne olympique en titre et 6e actuellement du CT, et pour finir Luna Silva, la Brésilienne qui impressionne en ce début de saison. Une série incroyable qui s’arrête malheureusement en demi-finale, perdue contre Bettylou Johnson, l’Hawaïenne, malgré une belle vague notée 7. Mais cela ne change rien à la magnifique performance de la surfeuse polynésienne. Grâce à cette compétition, elle gagne deux places au classement et se retrouve désormais à la douzième place. Il lui reste une épreuve pour franchir la barre du top 10 et continuer de vivre son rêve. Vu l’engagement et la détermination affichés lors de la Bonsoy, Vahine est prête à franchir cette dernière marche.



Rédigé par Manu Rodor le Vendredi 9 Mai 2025 à 18:45 | Lu 219 fois