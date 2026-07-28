

Vahine Fierro rayonne à nouveau à Cloudbreak

Tahiti, le 27 août 2026 - La surfeuse de Huahine a battu la numéro 3 mondiale Sawyer Lindblad pour se qualifier en quarts de finale aux Fidji. Il s’agit de son meilleur résultat de la saison sur le Championship Tour. Vahine Fierro sera opposée à la redoutable Canadienne Erin Brooks qui continue d'impressionner à la suite de sa victoire lors de la Tahiti Pro.





“C'est un sentiment incroyable !” Vahine Fierro peut avoir le sourire. La Polynésienne a enfin passé le cap des huitièmes de finale et s’est un peu relancée dans la course vers le maintien au sein de l’élite mondiale du Championship Tour (CT).



Après sa victoire contre Alyssa Spencer au premier tour, la surfeuse de Huahine a renversé une autre Américaine en la personne de la tête de série numéro 3, Sawyer Lindblad. Notre ‘aito a trouvé un long tube et a ainsi signé une solide vague notée à 7 pour remporter son duel avec un total de 11,67 points contre 10,43.



Un duel royal en quarts “Je savais qu'elle était redoutable [Sawyer Lindblad] et qu'elle enchaînait les performances, mais je savais aussi que je pouvais miser sur ma force, et ça a payé dans cette série. Je suis ravie d'avoir réussi quelques virages et un petit tube. Je n'avais même pas encore pensé aux quarts de finale”, admet Vahine Fierro au micro de la WSL. Grâce à ce résultat, elle remonte à hauteur de Tya Zebrowski à la 18e place au classement du CT.



La reine de Teahupo’o défiera la nouvelle souveraine de la Tahiti Pro, Erin Brooks, en quarts de finale de la Fiji Pro. La Canadienne a pris le dessus sur Caroline Marks dans des conditions difficiles à Cloudbreak et a confirmé sa grande forme en signant un “perfect 10” au premier tour contre Sophie McCulloch !



Il faudra patienter un peu pour voir la suite des hostilités avec également le troisième tour de Kauli Vaast face à Miguel Pupo puisque la WSL a officialisé l’annulation des compétitions prévues vendredi.





Résultats de jeudi SÉRIE 1 : Carissa Moore (HAW) 12,13 bat Sally Fitzgibbons (AUS) 11,50

SÉRIE 2 : Bettylou Sakura Johnson (HAW) 14,60 bat Luana Silva (BRA) 9,00

SÉRIE 3 : Vahine Fierro (FRA) 11,67 bat Sawyer Lindblad (USA) 10,43

SÉRIE 4 : Erin Brooks (CAN) 10,83 bat Caroline Marks (USA) 6.00



Programme troisième tour masculin ​ HEAT 1: Seth Moniz (HAW) vs. Cole Houshmand (USA)

HEAT 2: Yago Dora (BRA) vs. Kanoa Igarashi (JPN)

HEAT 3: Morgan Cibilic (AUS) vs. Leonardo Fioravanti (ITA)

HEAT 4: Callum Robson (AUS) vs. Jake Marshall (USA)

HEAT 5: Italo Ferreira (BRA) vs. Connor O'Leary (JPN)

HEAT 6: Samuel Pupo (BRA) vs. Griffin Colapinto (USA)

HEAT 7: Miguel Pupo (BRA) vs. Kauli Vaast (FRA)

HEAT 8: Barron Mamiya (HAW) vs. Gabriel Medina (BRA)





Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 27 Août 2026 à 19:18 | Lu 168 fois



