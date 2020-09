Vahine Fierro et Michel Bourez à l'Euro Cup of Surfing

The WSL Countdown Continues.

Read more at https://t.co/myJax04Wmy. pic.twitter.com/Wrk2pmKLwx

— World Surf League (@wsl) September 2, 2020



Lire aussi >> Kauli Vaast remporte la Coupe de la fédération à Hossegor

La World Surf League (WSL) n'est pas totalement à l'arrêt. Après avoir annoncé à la mi-juillet l'abandon du Championship tour (CT) et du circuit des Qualifying series (QS) pour cette saison, l'organisation relance depuis août des compétitions de surf. Le 9 août dernier, la WSL organisait ainsi en Californie dans la piscine à vague de Kelly Slater, une première compétition de reprise. 16 surfeurs avaient alors étaient invités pour prendre part à la première étape des WSL countdown.Et du 23 au 25 septembre, 24 surfeurs (12 hommes et 12 femmes) ont été conviés à Anglet, dans le sud-ouest de la France, pour participer à l'Euro Cup of Surfing, deuxième et avant-dernière étape de ces WSL countdown, qui se déroulera à huis clos. Si la liste des compétiteurs n'est pas encore totalement arrêtée, on retrouvera sur le spot de la Chambre d’Amour deux surfeurs tahitiens avec Vahine Fierro et Michel Bourez.L'ex-championne du monde junior renfilera ainsi le lycra deux mois après avoir participé à la Coupe de la fédération, organisée par la Fédération française de surf (FFS) en juillet dernier à Hossegor. La surfeuse de Huahine avait alors décroché une belle troisième place derrière Johanne Defay, leader française, et Pauline Ado. À Anglet, Fierro pourra de nouveau se confronter au gratin du surf féminin français. L'intéressée, qui surfe désormais régulièrement sur le spot de Teahupoo, s'est offerte quelques belles sessions ces dernières semaines pour garder la forme, en plus de ses séances d'entrainement avec Hira Teriinatoofa, son coach.Du côté de Michel Bourez, le Spartan n'a plus surfé en compétition officielle depuis mars dernier, et la Papara Pro Open où il avait passé le round 1. Mais comme Vahine Fierro, l'ancien vainqueur de la Triple Crown s'est entretenu physiquement chez lui durant cette waiting period de six mois, et a pu également s'offrir de belles vagues sur le spot de la Presqu'île, couplé avec quelques séances de surf à Taharu'u.Le Tahitien, qui va attaquer en 2021 sa 13ème saison sur le CT, retrouvera à Anglet un beau plateau. Jérémy Florès, dixième mondial la saison dernière sera notamment de la partie.Avec lui Joan Duru, qui a accompagné Bourez et Florès sur le CT de 2017 à 2019. Le casting de cette Euro Cup of Surfing est complété entre autres par le Portugais Frédérico Morais ou encore le Japonais Kanoa Igarashi, sixième mondial la saison dernière. Le spectacle sur l'eau promet d'être intéressant.