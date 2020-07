Kauli Vaast remporte la Coupe de la fédération à Hossegor

Kauli Vaast n'a pas fait le déplacement pour rien. Le Tahitien, invité par la Fédération française de surf (FFS) pour participer à la Coupe de la Fédération, a été tout simplement brillant sur le spot des Boiteux à Hossegor. Les 20 000 kilomètres avalés en avion, et le décalage horaire à digérer (Vaast est arrivé dimanche en Métropole) n'ont absolument pas pesé dans les jambes du double champion d'Europe juniors.Opposé en finale aux surfeurs locaux comme Joan Duru, pensionnaire du Championship Tour (CT) de 2017 à 2019, Charly Quivront et Paul-César Distiguin, le prodige de Vairao (18 ans) a fait étalage de tout son talent sur le beach break landais. Vaast s'est d'abord offert une note de 7 points pour se mettre en jambes. Puis le gamin, nourri aux vagues tubulaires de Teahupoo, s'est engagé sur deux gros tubes qui lui vaudront deux 10, pour une note parfaite de 20/20. La messe était dite. "En finale, je voulais juste m'amuser. Mon premier 10 ? J'ai eu la vague parfaite. J'ai bien géré. Je suis sorti de justesse. Le deuxième était encore plus chaud avec une sortie limite", a avoué Vaast sur site de la FFS."Sur les dernières sessions d'entrainement qu'on a faites à Papara, je le sentais bien dans sa tête", a indiqué Hira Teriinatoofa, son coach. "Les séries l'ont mis en confiance et en finale je m'attendais à ce qu'il fasse un truc bien. Mais je ne m'attendais pas à deux 10", complète le double champion du monde ISA.Derrière Vaast, les Duru, Quivront et Distinguin se sont battus pour les places d'honneur. Et c'est finalement Joan Duru qui a tiré son épingle du jeu en terminant avec une note de 11.83, devant le 10.93 de Charly Quivront.Invitée également pour participer à cette première compétition post-confinement, Vahine Fierro a connu moins de réussite que son compatriote. La surfeuse de Huahine, a tout de même réussi à se hisser en finale, où elle était notamment opposée à la numéro un française, Johanne Defay. Justine Dupont et Pauline Ado ont complété le casting de cette finale. Après deux séries le matin, Fierro a accusé le coup physiquement en finale et n'a signé qu'une petite note de 7.83. Un score néanmoins suffisant pour terminer troisième, derrière Johanne Defay (12.40), et Pauline Ado (11.83)."L'objectif pour les Vahine et Kauli s'était au moins de faire un podium. Kauli l'a emporté et Vahine finit troisième. Le travail est accompli. En tout cas, tous les deux ont montré à la Fédération française de surf qu'elle pouvait compter sur eux pour les futures échéances en équipe de France", ajoute Hira Teriinatoofa.En attendant la reprise des compétitions sur le QS, Vaast et Fierro se sont donc remis en confiance.