Vahine Fierro de retour à la compétition

Tahiti, le 31 juillet 2025 - Troisième étape des Challenger Series pour cette année 2025, la Lexus US Open of Surfing, qui se déroule aux États-Unis, va voir le retour de la surfeuse de Huahine Vahine Fierro sur la scène internationale mais elle devra attendre le deuxième tour pour s’exprimer. Quant à nos trois Tahitiens inscrits dans cette compétition, Kauli Vaast, Tya Zebrowski et Kiara Goold, ils sont rentrés de plain-pied dans le game. Le premier round a livré son verdict : Kauli Vaast et Tya Zebrowski se sont qualifiés. Malheureusement, Kiara Goold n’a pas pu s’exprimer en raison des conditions difficiles.



Les compétitions de surf s’enchaînent cette saison. Pour les participants aux Challenger Series – la deuxième division mondiale – c’est en Californie, sur la plage de Huntington Beach, que se déroule la Lexus US Open of Surfing, troisième étape de ce championnat. Une compétition décisive, puisque c’est au mois d’octobre, lors de la dernière étape à Rio de Janeiro, au Brésil, que sera déterminée la liste des surfeurs qualifiés pour le Graal : le CT. Dix hommes et sept femmes auront l’honneur et la joie d’accéder à la plus grande compétition de surf au monde. D’où l’importance de ce CS californien, car il ne reste plus que trois opportunités pour intégrer le cercle des élus.



Pour nos ‘aito, Kauli Vaast, Tya Zebrowski et Kiara Goold, cette quête du Championship Tour de la WSL (World Surf League) est un objectif affiché depuis longtemps. Et cette saison pourrait bien être la bonne.





Kauli Vaast en patron



Actuellement cinquième du classement général, notre champion olympique Kauli Vaast réalise une compétition quasi parfaite. Finaliste de la première étape en Australie, le surfeur de Vairao a connu quelques difficultés lors de la Ballito Pro en Afrique du Sud. Mais cette contre-performance n’a pas entamé la confiance du champion, qui s’est qualifié dès son premier heat lors de la Lexus US Open of Surfing.



Opposé à deux Australiens, Dylan Moffat et Julian Wilson, ainsi qu’à un Hawaiien, Luke Tema, le Tahitien a su faire preuve de patience et d’offensive. En prenant rapidement l’avantage avec deux vagues notées 4 et 3,80 points, Kauli Vaast a imposé son rythme dans sa session et conservé la tête du heat, malgré des vagues très faibles.



Sous les yeux de Vahine Fierro – elle aussi engagée dans cette étape, mais qui ne commencera qu’au round of 32, un privilège réservé aux membres du CT n’ayant pas franchi le cut cette saison – il a enchaîné les vagues, réussissant même ses deux meilleures notes (4,03 et 4,50) dans les deux dernières minutes.



Une attitude qui démontre que Kauli Vaast est prêt à en découdre, tant pour cette compétition que pour la Tahiti Pro, qui se déroulera dans une semaine à Teahupo’o.



Pour le prochain tour californien, il affrontera le Mexicain Alan Cleland. Pensionnaire du CT, ce dernier n’a pas passé le cut cette année et se retrouve donc à disputer les étapes des Challenger Series. Débutant directement au deuxième tour, il sera un adversaire redoutable pour notre ‘aito. Ils seront également rejoints par l’Australien Jackson Baker et l’Américain Taro Watanabe, pour un heat qui s’annonce difficile, surtout si les vagues ne reviennent pas.





Tya Zebrowski continue l’aventure



Chez les filles, nos deux jeunes championnes connaissent, pour l’instant, des trajectoires différentes. Très bien entrée dans le championnat, Tya Zebrowski a étalé tout son talent. Troisième et cinquième lors des deux premières étapes, la benjamine du groupe occupe actuellement la cinquième place du classement général.



Pour Kiara Goold, les débuts dans ces CS ont été plus délicats. Éliminée dès le premier tour à Newcastle (Australie), elle a ensuite atteint les quarts de finale lors de la Ballito Pro, ce qui lui permet d’occuper la treizième place du classement féminin.



Hasard du tirage : pour ce premier tour de la Lexus US Open of Surfing, les deux Polynésiennes se sont retrouvées dans la même série. Accompagnées de l’Américaine Eden Walla et de l’Israélienne Anat Lelior, nos vahine ont tenté de s’exprimer dans des vagues quasi impraticables. À ce jeu-là, Tya a su tirer profit des rares opportunités et a obtenu les meilleures notes de ce heat. Quant à Kiara, ces conditions ne lui ont pas permis d’exprimer tout son potentiel. Dernière de sa série, elle ne poursuivra pas la compétition.



Au prochain tour, Tya Zebrowski retrouvera la Portugaise Yolanda Hopkins, actuellement troisième des CS. Ce deuxième tour marquera également le retour de Vahine Fierro sur la scène internationale, depuis sa sortie du CT. Avant d’attaquer la Tahiti Pro en wild card, la surfeuse de Huahine souhaite retrouver le rythme de la compétition et compte bien démontrer toutes les qualités qui lui ont permis de réaliser une belle première partie de saison (Vahine est passée très près du cut de mi-saison) sur le CT.