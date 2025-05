Vagues-submersion : les îles des Australes centre, Rapa et Australes Ouest sont placées en vigilance orange

Tahiti le 5 mai 2025 - Météo France vient de placer les îles des Australes centre, Rapa et Australes Ouest en vigilance orange vagues-submersion.



Dans la nuit de lundi à mardi, des trains de houles énergétiques de Sud-Sud-Ouest abordent l'archipel des Australes avec des hauteurs entre 3 mètres à 3 mètres 50 (période 14 secondes). Ils s'amplifient à partir de la fin de nuit et le début de journée de mardi avec des hauteurs atteignant les 4 mètres voire les 4 mètres 50 dans le courant d'après-midi près de Rimatara, Tubuai et Rapa.

Le Haut-commissaire engage chacun à être très vigilant et à respecter les consignes de sécurité suivantes.

Tenez-vous informé de l'évolution du phénomène en consultant régulièrement les bulletins de Météo-France et appliquez les consignes des autorités :

· Baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs :

- Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir

- Soyez prudents sur les plages : attention aux rouleaux et aux déferlantes !



· Plaisanciers et professionnels de la mer :

- Évitez si possible les sorties en mer, soyez très attentifs aux courants sur le lagon et extrêmement vigilants aux abords des passes

- Protégez les embarcations en renforçant les amarres, en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau



· Habitants de bord de mer :

- Préparez la mise en sécurité de vos biens susceptibles d’être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues

- Surveillez la montée des eaux

- Circulez avec précaution en limitant votre vitesse

- Ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées Se tenir informé en consultant le site internet de Météo-France : www.meteo.pf

