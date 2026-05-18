

Vague-submersion : extension de la vigilance orange aux Tuamotu Sud et Ouest

Tahiti le 11 juin 2026. Météo France a étendu la vigilance orange pour risque de vague-submersion aux îles des Tuamotu Sud et Ouest. Cette vigilance concerne désormais les îles de Vent, les Australes Centre et Ouest ainsi que Rapa, et les Tuamotu Sud et Ouest.



Une forte houle de Sud-Ouest génèrera une mer agitée avec des creux pouvant atteindre 3 mètres à 3,5 mètres dès vendredi matin sur les Tuamotu Sud et Ouest. Ces conditions atteindront les Gambier vendredi soir et se maintiendront jusqu'à samedi.

Le Haut-commissaire appelle chacun à la plus grande vigilance et invite la population à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes :



Tenez-vous informé de l'évolution du phénomène en consultant régulièrement les bulletins de Météo-France et appliquez les consignes des autorités : Baigneurs, plongeurs, pêcheurs et promeneurs : - Évitez les sorties en mer, les baignades et les activités nautiques de loisir > Soyez prudents sur les plages : attention aux rouleaux et aux déferlantes !

Plaisanciers et professionnels de la mer : - Évitez si possible les sorties en mer, soyez très attentifs aux courants sur le lagon et extrêmement vigilants aux abords des passes - Protégez les embarcations en renforçant les amarres, en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau

Habitants de bord de mer : - Préparez la mise en sécurité de vos biens susceptibles d’être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues - Surveillez la montée des eaux - Circulez avec précaution en limitant votre vitesse - Ne vous engagez pas sur les routes exposées à la houle ou déjà inondées

Une forte houle de Sud-Ouest génèrera une mer agitée avec des creux pouvant atteindre 3 mètres à 3,5 mètres dès vendredi matin sur les Tuamotu Sud et Ouest. Ces conditions atteindront les Gambier vendredi soir et se maintiendront jusqu'à samedi.Le Haut-commissaire appelle chacun à la plus grande vigilance et invite la population à respecter strictement les consignes de sécurité suivantes :Tenez-vous informé de l'évolution du phénomène en consultant régulièrement les bulletins de Météo-France et appliquez les consignes des autorités :

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 11 Juin 2026 à 17:55 | Lu 268 fois



