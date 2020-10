Vague d’annulations du "troisième tour" des municipales

Tahiti, le 20 octobre 2020 - Le tribunal administratif ordonne un grand ménage à la tête des communes associées où n’a pas été respectée la loi de 2016 sur l’élection des maires délégués, à l’issue des dernières élections municipales.



À l’issue du dernier scrutin des municipales, nombreux sont les maires qui ne se sont pas résolus à suivre les dispositions de la loi de 2016 relative à l’élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française. Ce texte stipule que dans les communes associées, le maire délégué doit être choisi sur la liste arrivée en tête dans la section de commune concernée, même si cette liste n’est pas celle qui a gagné les élections sur l’ensemble de la commune. Cette nouvelle disposition électorale a du mal à faire sa place au soleil. Mardi, le tribunal administratif a mis de l’ordre dans plusieurs communes réfractaires.



Ainsi, à Hitia’a o te ra, un grand remue-ménage est ordonné dans les communes associées de Tiarei, Mahaena et Hitia’a où des listes d’opposition sont arrivées en tête, respectivement conduites par Dauphin Domingo, Victor Tchoung et Alphonse Seminadame. Ces derniers sont proclamés maires délégués. Les élections de Tamatoa Tagaroa, Abel Tehotu et Georges Tamarii sont annulées.



A Huahine, l’annulation des opérations électorales du second tour des municipales était demandée suite à une supposée fraude aux procurations. Cette demande est rejetée. En revanche, si l’élection de Marcelin Lisan est confirmée à Fare, le tribunal suit le déféré du haut-commissariat et prononce l’annulation des élections pour la désignation des maires délégués de Fitii et de Parea. Dans ces deux districts, Jacques Roura-Arutahi et Gyle Temeharo sont respectivement proclamés premiers magistrats.



A Raiatea, l’élection de la maire déléguée de Tehurui est annulée, commune de Tumaraa. Léontine Ebera, colistière Tapura Amui et proche de Cyril Tetuanui est déchue au profit de Rino Opara, tête de la liste Tumaraa to tatou oire, arrivée 15 voix devant dans la section de commune, au second tour des municipales.



A Tahaa, l’élection des maires délégués des districts de Tupuamu (Jocelyne Bau Kan San), Ruutia (Maima Bennett), Vaitoare (Mariano Terorohauepa) et Patio (Pierre Manea) du 5 juillet sont annulées. Pascal Tamaehu est proclamé maire délégué à Tupuamu, Tevahiarii Teraiarue à Ruutia, Teumere Atger à Vaitoare et Martial Teroroiria à Patio.



L’élection de Remy Teamo, élu maire délégué de Marokau le 26 mai dernier est annulée. Au premier tour des municipales, ce dernier était candidat à Hikueru…



Dans la commune de Nukutavake aux Tuamotu, l’élection du 14 juillet qui avait désigné Martin Tereroa maire délégué de Vairatea est annulée.



A Faaite, l’élection du maire délégué Basile Haapii est annulée. Il devrait être remplacé par Michel Teata, arrivé en tête dans cette section de commune.



A Rangiroa en revanche, les dernières municipales et le troisième tour qui avait suivi sont validés. Une protestation demandait leur annulation en raison de supposées fraudes aux procurations et de propos diffamatoires tenus à l’encontre du plaignant, Félix Tetua, candidat aux municipales. La requête est rejetée. Les élus conseil municipal de Teina Maraeura sont confirmés de même que l’élection des maires délégués de Rangiroa-Avatoru (Teina Maraeura), Tikehau (Marere Metua), Mataiva (Edgar Tetua) et Makatea (Julien Mai).